Convênio garante novas viaturas para Guarda Municipal

Um convênio com o Ministério de Justiça e Segurança Pública vai garantir a aquisição de novas viaturas para a Guarda Municipal. A iniciativa tem objetivo de melhorar as condições de trabalho da corporação, aumentando a presença dos agentes pelas vias da cidade e oferecendo mais segurança aos gonçalenses.

Com o convênio, o município poderá adquirir até 11 viaturas para serem utilizadas durante as ações de patrulhamento preventivo. O convênio será de mais de R$ 1,1 milhão, sendo o investimento do Poder Executivo no valor de R$ 153 mil. O acordo tem vigência até 2023.

O secretário de Ordem Pública, David Ricardo, acredita que, com a compra das novas viaturas, a corporação terá uma melhor estrutura de trabalho para atuar nas ruas do município.

“Esse é mais um compromisso cumprido, com a entrega de uma estrutura melhor para a corporação que é responsável pela segurança municipal. A renovação da frota irá valorizar e dar mais capacidade de resposta à população, através das ações de patrulhamento da Guarda Municipal”, disse o secretário.

A Guarda Municipal conta com 308 agentes que fazem serviços de patrulhamento preventivo, orientação e controle de trânsito, Ronda Escolar, Proteção Ambiental e Ronda Ostensiva , além de fornecer apoio durante ações da Secretaria de Ordem Pública.