Convênio entre Prefeitura e UFF poderá ampliar testes de Covid-19 em Niterói

A Prefeitura de Niterói assinou uma nova parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), desta vez para ampliar os testes de PCR na cidade. O convênio com a universidade e com a Superintendência Executiva da FEC promete aumentar a capacidade dos exames já feitos normalmente.

O PCR é um modelo de testagem molecular para diagnóstico da Covid-19, considerado padrão ouro. Com os investimentos do governo municipal, o laboratório da UFF terá potencial para produzir cerca de mil testes por mês. A rede pública municipal de Niterói já aplicou mais de 100 mil testes desde o início da pandemia.

“A medida será fundamental para mapear e monitorar os cidadãos infectados, além de acompanhar a curva de contaminação do município”, garante o prefeito Rodrigo Neves. “Estamos vencendo essa batalha pela vida, mas é preciso que cada um faça sua parte”.