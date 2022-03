Convênio é assinado para desenvolver trabalhos de pesquisa e inovação

O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), firmou nesta sexta-feira (18) uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para desenvolver trabalhos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Um dos principais objetivos do projeto é desenvolver uma economia inovadora e dinâmica, com a qualificação de empreendedores por meio do conceito da Economia da Funcionalidade e da Cooperação (EFC). Outro destaque é a busca do fortalecimento do programa Passaporte Universitário, por meio de projetos de Iniciação Científica e atividades de pesquisa.

O convênio prevê também a oferta de bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica ao longo de quatro anos, cujo objetivo é desenvolver pesquisas tendo como centro do debate o município de Maricá. A iniciativa busca o desenvolvimento de ecossistemas cooperativos em diferentes áreas, tais como produção de alimentos orgânicos, o bem-viver alimentar, saúde pública, turismo, cultura e economia criativa. Estas áreas estão definidas de acordo com a Estratégia Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá desenvolvida pelo ICTIM em 2020.

O projeto está alinhado com um novo modelo econômico para produção de alimentos e de geração de renda em Maricá, como uma nova forma de produzir sem causar danos ao meio ambiente. A forma inusitada de produção foi tratada com o pesquisador da Universidade de Paris Christian du Tetre, e será levada aos alunos futuramente e a produtores familiares da cidade. Ao longo do convênio, outras visitas estão programadas para o acompanhamento do processo de transição para novas formas de produção de riqueza. Por meio deste convênio, essas pesquisas serão aprofundadas para desenvolvimento local.

O projeto funcionará na sede da Incubadora de Inovação Social e Tecnologia, que está em processo de instalação no Centro de Itaipuaçu.

Projetos de inovação tecnológica

Diversos projetos que estão sendo desenvolvidos na área de inovação tecnológica serão acompanhados a partir deste convênio. O diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera, ressaltou que a parceria visa o gerenciamento e o desenvolvimento da nova economia do município de Maricá em todas as áreas.

Ele explicou que o programa dos cursos de mestrado e doutorado terá acompanhamento, consultoria e publicação de estudos científicos sobre os principais projetos da autarquia e de outros órgãos da Prefeitura de Maricá.

“Com essa parceria, a universidade cumpre efetivamente a sua função social, interagindo e entregando para a sociedade novas formas de resolver os seus respectivos problemas”, disse a reitora da UFRJ, Denise Carvalho.

O encontro também teve a participação do diretor executivo da Fundação Coppetec, Fernando Peregrino: “É uma oportunidade de desenvolver o saber científico que se produz aqui. Estou muito honrado em ver que a fundação está cumprindo seu mandato, que é fazer o elo de ligação entre a academia, os laboratórios e a comunidade e a sociedade”, acrescentou Peregrino.