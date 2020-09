Convenção do PT confirma Casula como vice na chapa do liberal Delaroli em Itaboraí

Após ser confirmada e depois negada na convenção do Partido Liberal (PL), a chapa encabeçada pelo liberal Marcelo Delaroli para concorrer à Prefeitura de Itaboraí terá como candiato a vice Lourival Casula (PT). A decisão foi anunciada ontem, na convenção do Partido dos Trabalhadores. A decisão tira o vereador Elber Correia (Republicanos) da chapa.

Essa aliança já vinha sendo costurada desde maio. À época, o ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá debateu com Delaroli e Casula, numa videoconferência realizada nas redes sociais, a implementação de políticas públicas que foram aplicadas em Maricá e que podem ser implementadas em Itaboraí.

Então, no início do mês o acordo foi sacramentado durante uma reuinão. Porém, no último sábado, o nome de Elber Correia foi lançado como vice na chapa.

Ontem, no último dia para as convenções serem realizadas, finalmente a história teve um fim. Durante a convenção do PT, a aliança foi sacramentada com o PL. A coligação “Pra Transformar Itaboraí” é formada pelos seguintes partidos: PL, PT, PSC, PV, PRTB, DC, Republicanos, Avante e Solidariedade.