Convenção do PSOL Niterói aprova Flavio Serafini e Josiane Peçanha na chapa à Prefeitura

A conferência municipal do PSOL Niterói escolheu por unanimidade, na noite desta terça-feira (08/09), o nome do deputado estadual Flavio Serafini e da professora Josiane Peçanha na chapa de candidatura a prefeito e vice-prefeita de Niterói. Junto com eles, mais 18 nomes foram escolhidos como candidatos a vereadores na coligação “À Esquerda para Mudar Niterói”, composta pelo PSOL e pela Unidade Popular (UP).

Flavio e Josiane são educadores e têm em comum, além da defesa da educação pública de qualidade, o desejo de construir uma cidade igualitária. Em suas falas na convenção não-presencial realizada pela plataforma Zoom, ambos lembraram o avanço do autoritarismo no país e se comprometeram a combater as desigualdades em Niterói.

“Sou professora da rede municipal desta cidade, que é campeã em desigualdade econômica, de raça, classe e gênero. É com orgulho que componho esta chapa com um companheiro de luta, que é Flavio Serafini, sendo a primeira mulher negra candidata em Niterói a co-prefeita”, declarou a pedagoga e mestre em História, usando esta última expressão em alusão à intenção do partido por um mandato participativo. “Nosso compromisso é com uma política de combate ao racismo, ao patriarcado, à desigualdade que mata os pobres”.

Deputado estadual mais votado em Niterói e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Serafini fez críticas ao atual chefe do Executivo municipal ao lembrar que conta com uma arrecadação alta e não entrega serviços à altura para a população que mais precisa.”O prefeito Rodrigo Neves investe mais em segurança pública do que na área da assistência social. Precisou ver escolas particulares com dificuldade de se sustentar durante a Pandemia para ampliar o número de vagas da rede pública. Por que não fez isso antes? Por isso, temos um compromisso de combate às mazelas que este grupo político, que está há muitos anos no poder, não conseguiu resolver, apesar de ter uma das arrecadações per capita mais altas do país”, disparou.