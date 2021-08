Controle menstrual pode ser a causa do doping de Tandara

Uma medicação usada para controle menstrual pode ter provocado o doping da jogadora de vôlei Tandara, da Seleção Brasileira Feminina de vôlei. A atleta testou positivo para “potencial violação de regra antidopagem”. O exame foi feito no dia 7 de julho deste ano. Não foi divulgada a substância encontrada nas amostras.

A jogadora já está em viagem para o Brasil e deve desembarcar em São Paulo. A assessoria da jogadora afirmou que a defesa já está sendo elaborada. “A atleta Tandara Caixeta está trabalhando em sua defesa e só se manifestará após a conclusão do caso. Agradecemos o carinho de todos vocês”, diz a Nota.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) também se manifestou sobre o caso. “O Comitê Olímpico do Brasil recebeu nesta madrugada no Japão, através da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), a notificação quanto à suspensão provisória por potencial violação de regra antidopagem pela atleta Tandara Caixeta, da seleção feminina de vôlei. O teste foi realizado no período fora de competição no centro de treinamento da modalidade em Saquarema, no dia 7 de julho. Tandara retornará ao Brasil.

A equipe feminina de vôlei disputa partida semifinal dos Jogos Olímpicos contra a Coreia do Sul na noite desta sexta, 6, às 21h do Japão (9h do Brasil).”