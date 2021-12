Controladoria de Niterói cria ambiente virtual para reunir boas práticas de integridade

A Controladoria Geral do Município (CGM) de Niterói criou o Banco de Boas Práticas, que está disponível no site do órgão. A iniciativa ocorreu no âmbito da implementação dos Planos de Integridade – Previne Niterói 2021/2022 na administração direta e indireta do município. O objetivo do Banco é, a médio e longo prazo, reunir as melhores práticas de integridade e compliance como formas de governança e gestão operacional e administrativa implementadas em Niterói. O endereço eletrônico do Banco de Boas Práticas é http://www.controladoria.niteroi.rj.gov.br/previne-niteroi/banco-boas-praticas

A controladora-geral de Niterói, Cristiane Mara Rodrigues Marcelino, acredita que os resultados a serem alcançados vão garantir a evolução dos sistemas de integridade e proporcionar troca de experiências e de conhecimento.

“Criamos o Banco de Boas Práticas para reunir as melhores práticas de integridade e compliance estabelecidas por cada um dos órgãos e entidades do município. Dessa forma, a iniciativa busca evidenciar e propagar as principais ações realizadas pela administração pública a fim de proporcionar a troca de experiências e conhecimentos, inclusive com outros entes federativos, sobre ações de compliance que venham a mitigar riscos como os relacionados à conformidade, transparência, proteção de dados e sustentabilidade ambiental, fomentando a responsabilidade social, o combate à corrupção e o aumento da eficiência administrativa”, destacou Cristiane Mara Rodrigues Marcelino.

O Banco de Boas Práticas será alimentado com o registro e o envio espontâneo das boas iniciativas à CGM, por parte dos órgãos e entidades da Prefeitura. O objetivo é partilhar, disseminar e fortalecer metodologias e técnicas aplicadas como mecanismos de excelência para realizar as ações propostas nos Planos de Integridade, além de divulgar as iniciativas. O Banco é mais uma ferramenta para a consolidação da cultura de integridade e compliance em Niterói.