Contribuintes de Cabo Frio terão novo espaço para emissão das guias do IPTU 2020

Emitir guias para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020 no município de Cabo Frio ficou mais fácil este ano. A Secretaria de Fazenda inaugurou na última quinta-feira (2), o espaço de emissão das guias no Shopping Park Lagos, lojas 54A e 54B, no Portinho. Os contribuintes terão a oportunidade de imprimir a guia para quitar em cota única o imposto com 10% de desconto, até o dia 31 de janeiro.

Segundo a prefeitura, a consulta e impressão da guia também podem ser feitas através do site http://fazenda.cabofrio.rj.gov.br/iptu/ e na sede da Secretaria de Fazenda. Se o pagamento à vista for feito até o dia 10 de fevereiro, o percentual cai para 7%. Quem fizer o pagamento em cota única até o dia 20 de fevereiro terá 5% de desconto. Neste mesmo espaço irá funcionar também a Central de Atendimento ao Turista.

As pessoas que optarem pelo parcelamento poderão fazê-lo em até 11 vezes, iniciando as parcelas em 20 de fevereiro e os vencimentos seguintes na mesma data a cada mês. A Secretaria de Fazenda envia também pelos Correios, um documento em novo formato (carta) para o pagamento do IPTU, substituindo o tradicional carnê. Este processo visa à comodidade e agilidade do contribuinte, além de reduzir custos à administração pública.

“O novo procedimento é muito positivo porque garantimos o pagamento, superamos eventuais problemas na entrega do carnê e evitamos uma fila de espera nos guichês de atendimento da Secretaria. Além disso, a Prefeitura adota a medida ecologicamente correta, já que o envio de documento único gera redução do consumo de papel”, explica o secretário de Fazenda, Clésio Guimarães.

A Secretaria fica na Rua Major Belegard, 395, no Centro, e o atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h. No Segundo Distrito a pasta está presente no Shopping UnaPark.