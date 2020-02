Contribuinte de Rio Bonito ganha 10% desconto no pagamento do IPTU

As guias de recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2020, já estão disponíveis online no site da prefeitura de Rio Bonito. Outros impostos e taxas também estarão disponíveis online, como o ISS e demais impostos municipais. Esse ano, o contribuinte que pagar IPTU em cota única até o dia 20 de fevereiro, tem 10% de desconto. Para quem optar em fazer o pagamento em cota única até o dia 20 de março, o desconto é de 5% sobre o valor total do imposto, sem a taxa de lixo. Ainda tem opção de parcelar o valor em até 9 vezes. Esse parcelamento é feito pelo próprio sistema.

Quem ainda não retirou o carnê e quiser pagar o seu tributo pode acessar a aba “Serviços”, no site da prefeitura (www.riobonito.rj.gov.br), logo depois clicar em “Área do Cidadão”, “Retire Carnê do IPTU” e preencher o formulário para emissão do carnê. O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária ou em casas lotéricas.

De acordo com o secretário de Fazenda, Luiz Henrique Brito Pereira, que assumiu a pasta recentemente, o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação municipal, e um imposto que fica integralmente nos cofres do município, sendo utilizado pela administração em ações que contemplam diretamente a população. É possível contratar médicos, comprar medicamentos, disponibilizar recursos para construção de unidades de saúde, ampliar e reformar escolas, executar obras de infraestrutura, como pavimentação e calçamento de ruas, drenagem e dragagem dos rios, além de investir no turismo e na segurança pública, entre outras áreas.

Outros Tributos – Os contribuintes do ISS deverão recolher o imposto exclusivamente através do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no site da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, conforme vencimentos mensais. O ISS dos Profissionais Autônomos Localizados, que agrupará guias destinadas ao recolhimento do Imposto, poderá ser pago em cota única com 10% de desconto até 20 de fevereiro, ou com desconto de 5% com pagamento em cota única no dia 20 de março, conforme tabela abaixo.

A Prefeitura lembra que, além do site, os contribuintes podem retirar o seu carnê de IPTU e demais impostos e taxas na secretaria de Fazenda e Finanças, que fica na Rua Monsenhor Antônio Sousa Gens, 23, Centro de Rio Bonito.