Contraventor é assassinado dentro de heliporto na Zona Oeste do Rio

O contraventor Fernando Iggnácio Miranda, genro de Castor de Andrade, foi morto, no início da tarde de hoje, num heliporto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Informações preliminares dão conta de que ele, atacado com tiros de fuzil, foi vítima de emboscada.

Segundo as primeiras informações, Iggnácio estaria retornando de Angra dos Reis, na Costa Verde, quando foi atacado com tiros de fuzil. Castor de Andrade passou a ser considerado chefão da contravenção no Rio, nos anos 70 e chegou a expandir seus domínios para o Nordeste. Ele morreu de infarto em abril de 1997, o que teria desencadeado uma violenta disputa em família pelo controle na sucessão.

Antes de morrer, Castor havia escolhido Rogério, seu sobrinho, para comandar a contravenção na Zona Oeste e em outras áreas do estado. Ainda, segundo informações, o filho de Castor, Paulinho, não concordou e iniciou uma batalha com o primo. Em 1998, Paulinho e um segurança foram assassinados na Barra da Tijuca, também Zona Oeste. O genro de Castor, Fernando Iggnácio Miranda, assumiu o lugar na disputa com Rogério.