Contratação emergencial na área de saúde em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo publicou edital para contratação emergencial de profissionais de saúde, em decorrência da pandemia. Serão 426 vagas e os selecionados vão atuar diretamente no combate ao Coronavírus, ajudando a preencher o quadro de funcionários das novas unidades de atendimento à doença.

A inscrição para participar do processo seletivo deve ser feita através do envio de currículos e documentos pessoais, no endereço eletrônico: inscricoes.pmsg.rj.gov.br/login, até o dia 10 deste mês. O edital completo pode ser conferido no link: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2020_04_03.pdf.