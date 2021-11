Contra o Grêmio, Flamengo faz último jogo antes da final da Libertadores

O Flamengo tem, na noite de hoje (23), o último confronto antes da final da Libertadores da América, no próximo sábado (27). A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que os titulares sejam poupados.

Para preservar os principais jogadores para a decisão contra o Palmeiras, em Montevidéu, a tendência é que o rubro-negro mande a campo um time formado predominantemente por reservas. A única exceção deve ser o uruguaio Arrascaeta, recém-recuperado de lesão, que pode iniciar jogando para ganhar ritmo para a final.

Arrascaeta surpreendeu ao voltar ao time, entrando no segundo tempo durante a vitória por 2×1 no Beira-Rio, no sábado passado (20). Um desfalque certo será o atacante Gabriel Barbosa. O camisa 9 recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra os colorados e cumpre suspensão automática diante do tricolor gaúcho.

“Tenho conversado bastante com Arrascaeta, a gente teve todo cuidado para prepará-lo para jogar alguns minutos da forma que jogou. Ele que vai dando a resposta para nós. Temos mais dois dias para que a gente possa trocar algumas ideias e ver da maneira que está se sentindo. A confiança quem passa para o treinador é o jogador”, afirmou Renato Gaúcho.

Por outro lado, o Grêmio, embora ainda brigue contra o rebaixamento, vem de sequência positiva. O ex-time de Renato, atualmente comandado por Vágner Mancini, emplacou duas vitórias consecutivas contra Bragantino e Chapecoense. A distância em relação ao Juventude, primeiro fora da zona do rebaixamento, está em quatro pontos. O tricolor deve jogar com força máxima.