Contos e Cantigas nas redes da Sala Nelson Pereira dos Santos

Entre as atrações virtuais da Sala Nelson Pereira dos Santos de agosto, está a peça teatral infantil “Era Uma Vez… Contos e Cantigas”, que poderá ser assistida, no sábado, dia 8 de agosto, às 19h, no facebook: salanelsonpereiradossantos.

Os pequenos vão conhecer a história de três velhinhos muito divertidos e atrapalhados. Vevé, que pouco enxerga, Vovô que pouco escuta e Vivi que é mal-humorada e rabugenta. Juntos passam muito tempo a conversar. Apesar de suas trapalhices, nestas longas conversas, sempre voltam ao passado cantando e dançando as suas músicas, revivendo histórias de sua infância.

As cantigas de roda e todo o cancioneiro popular são o tema central desta encenação indicada para toda a família. O texto é de Fabrizia Ferreira e Anselmo Fernandes e no elenco nomes como Anselmo Fernandes, Shanna Magalhães, Rosangela Andrade e Keyla Fogaça (violão e percussão) ganham destaque.