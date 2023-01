Continuidade das Barcas não está garantida

Em 5 de dezembro de 2022, parecia que o impasse do serviço aquaviário chegaria ao fim, com o anúncio da extensão do contrato de concessão entre Governo do Estado e CCR por pelo menos mais um ano. Entretanto, um mês depois, o vínculo ainda não foi assinado. O contrato de concessão atual expira em 11 de fevereiro de 2023.

Segundo fontes ligadas à negociação, há uma espécie de “morosidade” por parte do Governo do Estado. Para ser oficializado, o acordo precisa ser aprovado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e homologado pelo Poder Judiciário (PJERJ). No entanto, até o momento, os termos sequer teriam sido enviados pelo estado para aprovação do MPRJ.

Procurada, a concessionária CCR confirmou que as condições para a celebração de um acordo que possibilite a continuidade da prestação do serviço de transporte aquaviário pela concessionária, após 11 de fevereiro, dependem da celebração de um acordo formal com o Estado e o Ministério Público e posterior homologação da Justiça.

Sistema de transporte aquaviário vive impasse – Foto: Arquivo/A Tribuna

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) e o MPRJ. Ambos foram perguntados por que ainda não houve a aprovação dos termos para o novo acordo. No entanto, até o fechamento desta reportagem, Setrans e MPRJ não tinham se manifestado.

Sistema à beira do colapso

O cenário atual pode provocar o colapso no sistema aquaviário. A opinião é do professor Carlos Cova, Doutor em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ e especialista em concessões e parcerias público-privadas (PPPs). O especialista cobrou que o Estado dê uma resposta rápida para o problema.

“Se a CCR descontinuar a operação por término do contrato haverá um colapso no transporte aquaviário na Baía de Guanabara. O Governo do Estado deve dar uma resposta rápida para a sociedade, fazendo um aditivo ao contrato de concessão até que a nova licitação seja feita. É preciso definir o Plano de Exploração do transporte aquaviário, com o nível de serviço desejado”, explicou.

LEIA MAIS

Ministério Público não aprova acordo de R$ 600 milhões entre estado e CCR Barcas

Fim do impasse nas Barcas: CCR fica por mais um ano

Governador garante CCR por mais pelo menos um ano nas barcas

Acordo de R$ 600 milhões

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), confirmou que a concessionária CCR seguirá por mais um ano à frente da operação das Barcas. O Governo do Estado conseguiu negociar com a concessionária desconto de 40% do valor apresentado pela empresa referente a desequilíbrio do contrato, que era de aproximadamente R$ 1 bilhão. Dessa forma, a CCR deverá receber aproximadamente R$ 600 milhões.

“Conseguimos reduzir em 40% o cálculo apresentado pela empresa, assegurando maior vantagem aos cofres públicos. Este acordo marca a concretização de meses de negociação e a reafirmação de uma certeza: não havia risco de interrupção do serviço. A população é a maior beneficiada”, disse o governador, em dezembro de 2022.

Nova modelagem

Continuidade do serviço ainda não foi assinada – Foto: Arquivo/A Tribuna

Segundo Castro, o acordo servirá para que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) elabore a nova modelagem da concessão do sistema aquaviário. Em entrevista exclusiva ao jornal A TRIBUNA, no final do ano passado, Castro divulgou alguns aspectos sobre como deverá ser o novo modelo.

“Nossa ideia é tirar as linhas deficitárias dessa licitação e criar uma operação com embarcações menores e mais horários. Hoje, há operações muito deficitárias que fazem essa concessão ser ruim. Há barcas que cabem 300 pessoas saindo com 15 pessoas. Em vez de ter dez ou 15 horários só, talvez devesse ter muito mais horários, mas com embarcações pequenas, sobre tudo com o prestador de serviço local, onde ele possa ser um empreendedor e o estado financiar isso”. explicou.