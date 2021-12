Contas do governo 2020 são aprovadas pela Alerj

Nesta quarta-feira (15) a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou as contas de 2020 do Governo do Estado do Rio. Os deputados decidiram, por 74 a 15, pela aprovação, apesar apesar de, em junho, o Tribunal de Contas ter dado parecer contrário ao balanço apresentado pelos governos de Wilson Witzel e Cláudio Castro.

Dentre as 4 irregularidades que fizeram o Tribunal de Contas pedir a rejeição, está a aplicação de um percentual inferior a 25% dos recursos dos royalties na saúde, o que é obrigatório por lei.

Os recursos pagos ao Iabas pela construção dos hospitais de campanha está entre as contas aprovadas pelos parlamentares. A construção não chegou a ser concluída e levou ao impeachment de Witzel.

Em sua rede social, Wizel comemorou sua absolvição e disse que quer voltar ao governo.