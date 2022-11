Contas de campanha: TRE/RJ rejeita recurso de Capitão Nelson

Um dos desembargadores alegou que defesa perdeu prazo

Em sessão plenária virtual do TRE/RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), ocorrida na tarde desta terça-feira (29), por unanimidade, cinco desembargadores reiteraram o parecer que, em primeira instância, em 2021, rejeitou as contas de campanha do prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas (PL), o Capitão Nelson. A decisão se refere às eleições municipais de 2020, da candidatura a prefeito e vice, de São Gonçalo. Àquela ocasião, o atual mandatário do município venceu o pleito, com 50,79% dos votos. O segundo colocado foi Dimas Gadelha (PT), que obteve 49,21%. Na prática, o TRE desproveu o recurso de Capitão Nelson, que havia recorrido da decisão do ano passado.

Durante a sessão, os desembargadores disseram que, de acordo com os autos, há uma ausência de comprovação de gastos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário.

Ao proferir sua decisão, o desembargador João Ziraldo Maia disse que a campanha municipal de Capitão Nelson teve “muitas despesas, muitos documentos”, e não conseguiu cumprir o prazo. Ele ressaltou que a questão a ser abordada se refere à preclusão (quando não há mais direito de agir nos autos, por conta da perda da oportunidade, conferida por um prazo determinado).

“Na verdade, a sentença veio antes da juntada final de dezenas, talvez centenas de notas e documentos de despesas de campanha. A questão que temos de abordar é em relação à preclusão. A sentença que julgou as contas desaprovadas determinou recolhimento ao Tesouro Nacional, de R$ 4.197,10, diante da não comprovação da devolução da sobra financeira de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como de R$ 1 milhão 238 mil e 39 centavos, relativos a aporte recebido do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, cuja utilização não teria sido restado comprovada”, detalhou Ziraldo.

Para ele, a apresentação de documentos totalizam “mais de quatro mil novos elementos”, ocasionando verdadeiro “tumulto processual” nesta fase. Na avaliação do desembargador, não se pode admitir a juntada de documentação, após a prolação da sentença, quando a parte foi devidamente intimada para apresentá-los, “no momento oportuno”. “Os prazos são mais curtos, para cumprimento das decisões judiciais. A desaprovação da contabilidade se faz imperiosa, assim como o recolhimento de recursos ao erário”, proferiu.

O jurista citou uma jurisprudência de Goiás, que exige que os documentos sejam efetivamente analisados, “no momento da execução, propriamente dita”, da decisão do processo de prestação de contas.

“Não encontrei, em momento algum, qualquer elemento que pudesse fazer com que se aceitasse esses documentos, após o prazo decorrido da prestação de contas. Estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de primeira instância”, sentenciou.

Os desembargadores Allan Titonelli; Luiz Paulo Araújo; Afonso Henrique e Alessandra Bilac também acompanharam o relator.

Procurado, o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, não se pronunciou, até o fechamento desta edição.

Entenda o caso

Em maio de 2021, O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson Ruas (PL), teve suas contas de campanha reprovadas pela juíza Bárbara Alves Xavier, da 68ª Zona Eleitoral de São Gonçalo. Com a decisão, o atual prefeito poderia ficar impossibilitado de concorrer à reeleição e teria de pagar R$ 1,2 milhão ao Tesouro Nacional.

Segundo a decisão – coube recurso -, Ruas deixou de encaminhar uma série de documentos na sua prestação de contas, que pudessem comprovar seus gastos. Ao todo, existem 789 deles, com ausência de documentação que aponte a origem dos recursos alocados.

Nelson Ruas, o Capitão Nelson, teve uma vitória apertada sobre o petista Dimas Gadelha, vencendo com 50,79% dos votos válidos contra 49,21% de Dimas. Nelson, eleito com apoio da base aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), assumiu a prefeitura em meio à pandemia do Coronavírus e foi responsável pelo início da vacinação da cidade.