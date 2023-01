Contas de 2021 da Prefeitura de Rio Bonito são aprovadas

As áreas de Educação e Saúde, primordiais para avanço de qualquer município, foram as que tiveram mais destaques

Em sessão plenária realizada na última quarta-feira (4), foi aprovado por unanimidade as contas do município de Rio Bonito pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A prestação de contas é referente ao exercício de 2021.

As áreas de Educação e Saúde, primordiais para avanço de qualquer município, foram as que tiveram mais destaques. A Educação aplicou 30,38% do orçamento (a lei exige 25%) e a Saúde utilizou 26,39% (a lei exige 15%).

Números satisfatórios fizeram o prefeito Leandro Peixe falar do compromisso que Rio Bonito tem com a responsabilidade fiscal.

“É muito importante termos nossas contas aprovadas já no primeiro ano do nosso governo, e em nossa primeira experiência na administração pública. Sempre falo da importância de uma escolha técnica na formação da equipe, e esse é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Lembro que nosso primeiro ano de gestão foi em meio a uma alta de Covid-19, e ainda assim, conseguimos honrar nossos compromissos com fornecedores, servidores e afins. A aprovação das contas no TCE nos mostra que precisamos continuar executando as políticas públicas, especialmente, nas áreas da Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança, para que Rio Bonito siga crescendo, e nossa população tenha melhor qualidade de vida”, enfatizou o prefeito.

Já o secretário de Planejamento, Fabiano Melo reafirmou o compromisso com a gestão financeira do município.

“Administramos a cidade mantendo o foco na gestão. Todas as áreas são importantes e recebem a nossa atenção, incluindo o equilíbrio das contas públicas. O parecer favorável do TCE é de extrema importância e reflete exatamente isso, é resultado de um trabalho sério e feito com a responsabilidade que a população merece. As análises são profundas nas áreas contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Essa aprovação foi possível graças a uma gestão financeira com compromisso, responsável, além do planejamento e controle dos gastos públicos”, ratificou.

A controladora geral do município, Mirilza Alves, enfatizou o trabalho realizado em equipe. “Ao longo desse governo, mantemos sempre o compromisso com a gestão pública e principalmente com a população, esse resultado é fruto de um trabalho realizado em conjunto com a secretaria de finanças, planejamento e os setores de Contabilidade Geral da Prefeitura. Além de ser um dever de todos os governos, a prestação de contas é um direito daqueles que confiaram o seu voto e apoiam a gestão”, finalizou.