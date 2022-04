Conta de luz pode ficar 20% mais barata

A conta de energia vai ficar mais barata a partir deste sábado (16). O fim da bandeira de escassez hídrica, taxa extra, estava em vigor desde setembro de 2021 e a estimativa é economia de 20% no final do mês para os consumidores.

A taxa extra era de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A redução será possível pois os reservatórios estão mais cheios, e com isso, é possível, ao operador do sistema elétrico nacional, dispensar o uso de termelétricas.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o Brasil enfrentou, em 2021, “a pior seca já registrada na história”. “Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio, os reservatórios estão muito mais cheios que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado”, informou, em nota, a pasta.