Consumidor pode parcelar conta de luz atrasada em Niterói

Advogada alerta quanto a possíveis irregularidades na notificação de atrasos

Em Niterói, quem não está em dia com as contas de luz pode abrir uma negociação de quitação de débitos com a concessionária de energia elétrica Enel. Os usuários que precisam regularizar seus débitos com a empresa podem parcelar o valor pendente em até 8 vezes, a partir de uma entrada de 10% do valor total – e mais 7 parcelas.

Corte de energia

A empresa informa ainda que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em casos de inadimplência, deve ser notificada ao cliente em ao menos 15 dias, antes do desligamento, a partir da data da emissão da fatura de energia que contenha o aviso de interrupção. De acordo com a Enel, a regra está prevista na resolução 1.000 da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica): https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.pdf.

Especialista em Direito do Consumidor, a advogada Milena Beranger esclarece que o corte no fornecimento é lícito, desde que previamente notificado ao usuário. Ela cita a Súmula 83 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a advogada, a Aneel prevê a “imprescindibilidade da notificação, no procedimento de interrupção e corte do fornecimento de energia por inadimplência”:



“A notificação deve se dar por correspondência específica e individualizada, podendo ser realizada em destaque na fatura – desde que comprovada a entrega ao consumidor -, sendo vedada a notificação de forma genérica e sem especificação de prazo de 15 dias para pagamento, antes de proceder à suspensão do serviço essencial”.



Ainda de acordo com a especialista, em não havendo aviso prévio comprovado, a concessionária de energia pode ser condenada a pagar uma indenização ao cidadão, mesmo sendo devedor, mediante ação de defesa do consumidor, pela falha da própria empresa:



“Salienta-se que, em caso de existência de dívida com mais de 90 dias, não poderá ocorrer a suspensão do serviço, caso esteja em dia com o pagamento das demais faturas”.