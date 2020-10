Consultor financeiro niteroiense com nanismo conta experiências, desafios e expectativas sobre inclusão corporativa

Por Irma Lasmar

A iluminação especial na cor verde do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, que alerta sobre o combate ao preconceito contra pessoas com nanismo, termina neste domingo (25), dia internacional comemorativo da causa, mas não apaga a importância desta reflexão na rotina de todos. Celebrada há três anos no Brasil – desde que foi instituída a Lei 13.472 de 2017 de autoria de Romário (Podemos), quando foi procurado por associações para erguer a bandeira – a data é alusiva ao aniversário do falecido ator americano Billy Barty, que tinha nanismo e foi uma das primeiras pessoas do mundo a se engajar na luta por respeito às pessoas com essa alteração genética. Para isso, ele fundou a instituição Little People of America (Pessoas Pequenas da América, em tradução livre).

O nanismo provoca um crescimento esquelético anormal, resultando num indivíduo cuja altura é muito menor do que a altura média da população, com estatura entre os 70 cm e 1,40 m, dependendo da condição que o afeta. Se nas ruas eles sofrem com o preconceito, no mercado de trabalho não seria diferente. Mas o niteroiense Enrico Fróes Rodrigues, de 41 anos, enfrentou pré-julgamentos e se destacou no mundo corporativo. Após ocupar diversos cargos de liderança em grandes empresas nacionais e internacionais, abriu este ano a sua própria consultoria financeira. Começou como estagiário na IBM, depois fui tesoureiro em outras corporações e “controller americas” em uma empresa holandesa do setor de engenharia para prestadores de serviços marítimos, onde foi responsável pelo acompanhamento financeiro de operações no Uruguai, na Colômbia, nos EUA e no Brasil. Mas quem olha sua trajetória de sucesso não imagina as barreiras invisíveis que precisou derrubar.

“Logo no início da carreira, fui fazer uma entrevista e ao chegar na recepção as duas secretárias tiveram uma crise de risos ao me verem. Uma delas até se levantou e saiu rapidamente. A segunda pediu meu nome e dados pessoais, porém agradeci e saí do local. Não fiz a entrevista. Era muito novo e, hoje, certamente conduziria a situação de outra forma”, relembra ele, que viveu outro caso interessante que conseguiu reverter e ainda ganhou um amigo. “Pedi demissão onde trabalhava, mas não contei para qual empresa eu iria. Na minha última semana de trabalho, uma funcionária disse que descobriu meu destino e me mostrou uma publicação em mídia social na qual um rapaz, que ficaria sob a minha gestão, dizia: ‘(…) vão trocar o meu chefe: um maluco por um anão!’. Levei isso como um desafio e, nos primeiros dias na nova casa, conversando individualmente com cada uma das 10 pessoas da equipe, contei para este mesmo rapaz sobre a minha história de vida, enfatizando diversos aspectos e não só o lado profissional. Foi uma experiência bem legal, pois a forma como conduzi a conversa fez com que ele passasse a me respeitar, e, com o tempo, ficamos bastante próximos”.

Enrico acredita que cada tipo de deficiência tem a sua dificuldade ou peculiaridade no mundo corporativo. O principal desafio para os portadores de nanismo, segundo ele, é lidar com as reações de estranhos e as brincadeiras dos colegas. “O principal momento é o primeiro contato com os seus colegas de trabalho. A reação das pessoas varia ao te ver pela primeira vez e é nesse instante que podem existir risadas e constrangimento. É importante manter a postura profissional, não permitir piadas de mau gosto ou pejorativas, mas também saber aceitar uma brincadeira criativa, engraçada, de bom gosto sem ser agressiva”, analisa.

A acessibilidade é outro desafio apontado pelo niteroiense. Quando trabalhava no Rio, Enrico, muitas vezes, precisava de ajuda para entrar e sair das barcas. “Por incrível que pareça, as maiores dificuldades são observadas no trajeto de ida e volta para o trabalho, pois os transportes coletivos não estão 100% preparados. Por centenas de vezes, o desnível entre a barca e o deck fazia com que eu precisasse recorrer à ajuda de estranhos para poder embarcar. Há poucos anos, a concessionária colocou uma rampa para reduzir esse desnível e dar autonomia a deficientes físicos ou com dificuldade de locomoção. Outro exemplo que ouço reclamarem bastante é sobre a altura entre o chão e o degrau do ônibus e ainda sobre a altura onde fica o leitor do cartão de vale-transporte”, descreve ele, comentando que a acessibilidade varia de uma empresa para a outra, mas é comum que os RHs se preocupem em receber bem um colaborador com necessidades específicas: “No meu caso, apenas o apoio para os pés. Existem outras adaptações mais complexas, mas percebo que os profissionais de Recursos Humanos vêm se preocupando e se envolvendo cada vez mais com a inclusão”.

O conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance) vem sendo muito debatido, além de estar provocando grandes mudanças nas empresas, segundo observa o consultor financeiro. “Sob a ótica de PCD (Pessoas com Deficiência), onde o nanismo está enquadrado, vejo que as corporações estão buscando se tornar atrativas a estas pessoas. Trata-se de uma mudança de postura relevante, pois, ao invés de buscarem PCDs para cumprirem a legislação, tal adequação se torna uma consequência desse novo posicionamento. Há estudos publicados demonstrando impacto financeiro positivo relacionados à inclusão. Além disso, as empresas que aderem aos conceitos de ESG são cada vez mais bem vistas pelos investidores, pela população de sua região e seus stakeholders”, acredita.

Ele enfatiza que, ao olharmos para a relação empresa x colaborador PCD, é preciso atentar para o fator capacitismo x vitimização. “O papel da empresa é oferecer todas as condições para que a pessoa com nanismo ou qualquer outra deficiência esteja apta a desempenhar seu trabalho assim como qualquer outro profissional. A partir daí, cabe ao PCD produzir e performar, sem qualquer distinção, em linha com o seu cargo e com a expectativa da empresa. De forma também que, ao receber um feedback negativo ou uma avaliação mais crítica, o empregado não receba de forma persecutória, achando que a sua condição física é o fato gerador de tal episódio. Não cabe à empresa e tampouco ao colaborador PCD gerar uma relação de exceção, ao se olhar estritamente para o desempenho profissional, considerando que esta pessoa está totalmente apta, com todas as ferramentas providas pela companhia para que ela desempenhe o seu trabalho da melhor forma possível”, explica.

Enrico tem uma percepção otimista sobre inclusão: “Apesar de ter muito ainda a ser feito, o caminho já está em construção e tem muita gente trabalhando conjuntamente para isso”, conclui.