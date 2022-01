Consultor empresarial lança livro de dicas de relacionamento com o cliente

Em seu primeiro livro intitulado “Como ESCRASHAR com seu cliente”, o consultor empresarial Alexandre Lobo descortina um novo caminho para aprimorar o relacionamento com o cliente, relatando histórias verídicas e pessoais coletadas ao longo de seus 40 anos de carreira. Escrita de forma bem-humorada e até lúdica, a obra pretende ajudar na identificação das dores, necessidades, problemas e soluções mais adequadas às questões dos clientes nas mais várias áreas propulsoras da economia brasileira.

Por meio de um anagrama como a palavra “ESCRASHAR”, o autor apresenta a sua filosofia para atingir esse objetivo. São elas: Escutar; Sintonizar; Compilar; Revisar; Avaliar; Simplificar; Humorizar; Amar; Resolver. Além de usar a brincadeira do anagrama em outras situações, a obra também lança mão do recurso QR Code para ilustrar as histórias, propondo uma maior interatividade com o leitor.

Um dos pontos principais abordados no livro é a falta de conhecimento do cliente. Muitas vezes, ele procura o especialista para realizar um serviço sem saber exatamente o que deseja. Dessa forma, é dever de quem oferece o serviço encaminhar o cliente para uma melhor solução. Para Alexandre Lobo, a arte das empresas é descobrir o que o cliente quer e entregar o que ele está precisando.

Alexandre Lobo é bacharel em Tecnologia da Informação, MBA em Consultoria Empresarial, programador, analista de sistemas, palestrante e, agora, escritor. Há mais de 25 anos, comanda a ALF Soluções, na área de sistemas, atendendo clientes em todo o país.