Consulta sobre uso do cartão corporativo é prorrogada até dia 3

Até 3 de fevereiro, a população poderá responder a uma consulta pública sobre o uso do cartão corporativo do governo federal, usado para gastos de baixo valor, como compra de materiais de expediente e algumas despesas em viagens oficiais. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos prorrogou o prazo da consulta, que acabaria na quarta-feira (25).

As sugestões podem ser apresentadas ao formulário disponível na plataforma Participa + Brasil. A consulta pretende reduzir a burocracia e aumentar a transparência dos gastos públicos. O Ministério da Gestão apresentou a minuta de um decreto que regulamenta a utilização do Cartão de Pagamentos do Governo Federal, também conhecido como cartão corporativo.

Atualmente, as compras com cartão corporativo são divulgadas no Portal da Transparência. A minuta do decreto propõe que os órgãos do governo divulguem, em uma área específica nos próprios sites, a quantidade de cartões em uso, o total e a data das despesas. As informações serão integradas ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

O Ministério da Gestão também quer harmonizar os gastos com cartão corporativo à nova Lei de Licitações. Essa lei passaria a ser a única regra para contratações do Poder Público a partir de abril.

Outra sugestão diz respeito à limitação de compras com inexigibilidade e dispensa de licitações. Para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, o valor máximo corresponderia a R$ 100 mil. Para as demais compras e serviços, o limite seria R$ 50 mil. As quantias constam da nova Lei de Licitações e das regulamentações posteriores.

O decreto também autoriza a utilização do cartão para compras de micro e pequenas empresas inscritas no Simples Nacional.

A minuta torna ilegal o uso do cartão corporativo na compra de bens de consumo de luxo, conforme decreto editado em setembro de 2021. Também fica proibido o pagamento de taxas de adesão, de manutenção, de anuidades e de demais despesas associadas à obtenção ou ao uso do cartão.

PROJETO DE SAMBÓDROMO CAI NO VAZIO

O samba de Niterói está temendo que a cidade volte aos tempos em que Jorge Roberto Silveira suspendeu a realização dos desfiles oficiais das escolas de samba e blocos carnavalescos.

O primeiro alerta foi o adiamento do evento deste ano para a semana seguinte às datas tradicionais, em pleno período da Quaresma.

O segundo foi o silêncio em torno da proposta de implantar o sonhado Sambódromo entre o Caminho Niemeyer e o antigo supermercado Carrefour. Situação agravada porque a área do mercado francês será ocupada por um conjunto de edifícios.

O terceiro foi a declaração do presidente da Neltur assegurando que não haverá mais subvenções oficiais para as entidades que não possuírem galpões próprios para montagem das alegorias e ensaios. A situação estava contornada desde 2018, quando as entidades passaram a usar o espaço desocupado do supermercado e tiveram cedido o espaço da Concha Acústica, que está em obras.

Agora elas alegam que a subvenção maior, de R$ 174 mil, não pode ser desviada para compra ou aluguel de um espaço próprio para a festa eventual.

O clima de insegurança está mobilizando os sambistas da cidade onde nasceu, em Jurujuba, Ismael Silva, criador da primeira escola de samba do Brasil.

PSB chupa o dedo

Veterano socialista lamenta a sorte do PSB fluminense, que apoiou as campanhas de Lula a presidente e de Rodrigo Neves para governador.

Com votação surpreendente em Niterói, o ex-candidato a senador, Alessandro Molon, ficou na estrada, porque não desistiu da disputa em favor do petista André Ceciliano. Ambos foram derrotados por Romário.

O quadro político de Niterói está centrado apenas em torno do PDT e o PL, do governador Claúdio Castro, agora está mais afinado com os esquecidos pelo governo de Lula.

O PL bolsonarista está totalmente apagado em termos eleitorais e não existe a chamada “terceira via” na cidade.

Recursos da Mega-Sena

O jogo bicho foi energicamente combatido por ser considerado um jogo de azar, dominado por “banqueiros” que destinavam parte dos seus gigantes lucros para as loterias estaduais distribuírem às obras sociais, no estilo da “Operação Juracy Magalhães”. Criada na Bahia, nos anos 50/60, no governo udenista e copiada pelo governo trabalhista de Roberto Silveira.

A inocente “fezinha” das donas de casa gerou grandes rendas, para contraventores que passaram a atuar no mundo do crime, a partir de disputas de comandos e integração no processo político.

A situação se tornou mais aventurosa no período militar, quando alguns “especialistas” descobriram a importância do setor rentável e poderoso.

Os prêmios milionários da Mega-Sena já apresentam disputas e a cobiça, gerando insegurança para ganhadores.

Em outubro passado foi registrado o recorde de prêmio, alcançando R$ 317.853.788,54.

Isto indica a necessidade de um estudo sociológico e econômico, para que o “jogo de azar” contribua para soluções do conjunto de desvios de conduta.

Nova moeda e turismo

O plano dos presidentes Lula e Fernandez de instituir uma moeda única para as relações de negócios entre o Brasil e a Argentina tende a reduzir os custos de compras de produtos locais, especialmente para o abastecimento de gêneros, mas a contenção da variação do câmbio em dólar podará os lucros locais com as exportações destes países.

O primeiro setor brasileiro a temer a mudança foi o do turismo, com a possibilidade da contenção das moedas americana e europeia gerarem uma maior procura por viagens pelo resto do mundo.

O comércio hoteleiro brasileiro vem comemorando o fato da cotação dolarizada ter contribuído para os indicadores da preferência dos nossos viajantes por destinos internos. Entre os 10 mais procurados, oito são no território nacional e dois no rumo Portugal e de Buenos Aires.

Atualmente o transporte aéreo internacional está prejudicado pela cotação em dólar e alta nos preços dos combustíveis dos aviões.