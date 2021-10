Consulta pública é lançada sobre o uso de ônibus elétricos

Niteroienses vão poder opinar sobre o ônibus elétrico modelo Caio Millenium que está circulando em testes pela cidade. Uma consulta pública foi aberta no último domingo (10) para avaliar a percepção da população sobre o uso da nova tecnologia.

Esse modelo foi cedido gratuitamente pelo fabricante, mas o município pretende, no primeiro semestre de 2022, lançar uma licitação para uma compra inicial de 40 ônibus elétricos. O que corresponde a 5% da frota atual de ônibus da cidade, ampliando depois para 10% o uso dos elétricos.



“Essa é uma solução muito mais sustentável que os ônibus a diesel, com zero emissão de gases na atmosfera. Um compromisso com o meio ambiente. Queremos ouvir o niteroiense sobre a iniciativa de adotarmos o ônibus elétrico”, diz o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.



Quem quiser participar, a consulta ficará disponível até o dia 10 de novembro através da plataforma Colab (https://consultas.colab.re/onibuseletrico). Além de responder se já fez alguma viagem no ônibus em fase de testes e sua experiência durante o trajeto, o niteroiense pode responder se aprova a substituição dos ônibus tradicionais pelos elétricos e se usaria o transporte público com mais frequência se a substituição for implementada.



“Estamos testando as diferentes tecnologias para termos certeza de que a autonomia e os parâmetros técnicos, que são anunciados pelos fabricantes, são os adequados para Niterói. O ônibus elétrico é uma solução muito mais sustentável que os ônibus a diesel, com zero emissão de gases na atmosfera, e uma solução que tem a ver com o nosso compromisso climático para Niterói”, disse Axel Grael depois que a fase de testes com o ônibus elétrico começou no dia 20 de setembro pela linha 49.



O secretário disse que, com esse período de testes, os consórcios vão poder conhecer a tecnologia empregada neste tipo de veículo, fazer avaliações operacionais de custo, de manutenção e entender a sua eficiência. Segundo ele, os empresários vão poder comparar o ônibus elétrico com o ônibus tradicional, movido a óleo diesel. Ele espera que, ao final desta avaliação, já se tenha uma percepção mais clara sobre os benefícios econômicos e de sustentabilidade ambiental que os ônibus elétricos têm a oferecer para Niterói.



Especificações – O veículo em teste possui autonomia para 250 quilômetros, com até 4 horas para recarga das baterias, ar-condicionado, carregadores de celular e tem o piso baixo, com acesso mais fácil para os passageiros. A capacidade é de 80 passageiros, sendo 26 sentados e 54 em pé. Veículos do tipo do modelo testado têm vida útil de 16 anos, com uma troca de baterias prevista para quando chegar aos 8 anos de uso.