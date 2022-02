Construções irregulares estão na mira das autoridades em Niterói

Ao longo das últimas semanas, diversas ações para demolir construções irregulares foram realizadas em conjunto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e Polícia Militar. Entre os alvos estavam imóveis localizados no terreno da Transolímpica e na região do Terreirão, ambos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em breve, Niterói também deve receber ações nos mesmos moldes.

O Prefeito da cidade, Axel Grael (PDT), se reuniu com o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, para arquitetar a realização dessas ações. Em outubro de 2021, o MPRJ criou a Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano (GAECO/FT-OIS) por ato do PGJ, para auxiliar promotores de Justiça no combate à ocupação irregular do solo no Rio de Janeiro.

Luciano Mattos ressaltou a importância da troca de informações com a Prefeitura de Niterói: “Hoje estamos fazendo a primeira reunião, que se prolongará com as respectivas equipes da Prefeitura de Niterói e do Ministério Público nas mais variadas áreas com a finalidade de combater a construção irregular, a desordem urbana e a ocupação que vem provocando muitas vezes um problema de segurança pública. Já temos essa parceria com o município do Rio de Janeiro e agora vamos analisar as peculiaridades de Niterói para que possamos atuar de forma mais eficaz”, afirmou o PGJ.

De acordo com o Grael, o combate às construções irregulares já vem sendo realizado em Niterói e a parceria com o Ministério Público tende a potencializar o efeito do trabalho. Além disso, Grael frisa que as ações são essenciais para evitar o avanço de construções sobre áreas verdes e de proteção.

Grael demonstrou preocupação com áreas verdes – Foto: Divulgação/MPRJ

“A prefeitura tem suas responsabilidades executivas, e o Ministério Público é fundamental como instituição da cidadania. Essa parceria, principalmente nas ações de controle urbano, de prevenção da ocupação de áreas verdes e de proteção contra o avanço sobre áreas de risco, gera uma capacidade muito potente de atuação. Cada um com sua função institucional, vamos potencializar muito o trabalho que já é feito em Niterói”, destacou Axel Grael.

Ainda de acordo com o Ministério Público, as ações, além da ocupação irregular, focam no combate aos ilícitos relacionados nas áreas criminal, meio ambiente, entre outras. A “primeira fase” da ação da força-tarefa teve como foco áreas de planejamento que abrangem bairros das zonas Oeste e Norte do Rio de Janeiro. Em pouco mais de três meses, desde que foi instituída, a Força-Tarefa realizou 11 operações de combate a construções irregulares.

Ações anteriores

Em 27 de janeiro, foi deflagrada operação para demolir imóveis em terrenos desapropriados pela prefeitura do Rio quando da construção da Transolímpica. Segundo o MPRJ, as construções tratam-se de loteamento ilegal capitaneado por organização criminosa que atua na região, contando com residências prontas e sete ainda em construção, todas irregulares e erguidas sobre o túnel da Transolímpica.

No dia anterior, quarta-feira (26), outra ação do tipo foi realizada, dessa vez na região do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Foram demolidas cerca de 20 construções comerciais sem qualquer liberação ou autorização da Prefeitura do Rio, construídas em cerca de 10 mil metros quadrados na Avenida Gilka Machado. Entre os imóveis irregulares, havia academia, mercadinhos, peixaria e uma loja de manutenção de barcos. Todos já haviam sido notificados no fim do ano passado. Foram constatadas ligações clandestinas de água e de energia elétrica.

Perigos

Construções irregulares geralmente são erguidas em áreas que não possuem o devido preparo ou aptidão para receber empreendimentos. Dessa forma, aqueles que moram nesses lugares podem estar sujeito a riscos de desabamentos ou deslizamentos. Nesta semana, uma encosta deslizou na cidade de Franco da Rocha, Região Metropolitana de São Paulo, por conta das fortes chuvas. pelo menos 11 pessoas morreram.