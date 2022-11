Construção de igreja evangélica no Caminho Niemeyer deve começar em janeiro

A construção da catedral evangélica Assembleia de Deus no Caminho Niemeyer, Centro de Niterói, deverá começar em janeiro de 2023. Hoje (24), foi publicado no Diário Oficial do Município o chamamento público para a cessão do terreno. Em outro ponto do espaço, está sendo erguida outra igreja, só que católica: a Catedral de São João Batista.

De acordo com o pastor Celso Brasil, representante da Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, estão sendo ajustados os trâmites finais junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade. As plantas da catedral, projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, estão sendo finalizadas para a construção ser iniciada após a virada do ano.

“Está tudo caminhando na questão de procedimentos junto à secretaria de Urbanismo e o Instituto Oscar Niemeyer, responsável pelo projeto. Estamos na fase de fechamento das aprovações, das plantas e programamos para dar início à construção em janeiro”, explicou o pastor.

Em abril, foi assinado o protocolo de intenções para a cessão do terreno entre a Prefeitura de Niterói e a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB). Brasil informou que a abertura do chamamento público foi um pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM) para ratificar a cessão. O pastor afirmou não acreditar que outras congregações manifestem interesse pelo espaço visto que, até o momento, apenas a CADB o fez.

Maquete da futura catedral – Fotos: Divulgação/CADB

“Hoje mesmo saiu no Diário Oficial o edital. Foi uma exigência da Procuradoria Geral do Município. A PGM achou importante a publicação para ratificar. Antes, não havia essa exigência porque não havia interessados, apenas a CADB”, explicou o líder religioso.

Em relação ao prazo de conclusão da obra, Brasil explicou que está em aberto, porque o financiamento da construção depende da colaboração de fiéis, que é um recurso variável. O pastor lembrou que a Catedral de São João Batista passa pela mesma dificuldade.

“A gente não tem um cronograma porque não temos os recursos fechados. Temos a maquete, tudo prontinho, arrumadinho. A questão agora é o recurso. A Prefeitura dando o ‘ok’, a gente começa, mas sem previsão de conclusão. O problema é parecido com o da catedral católica”, pontuou.

Diário oficial

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMU) informou que, hoje, foi publicado no Diário Oficial do Município um chamamento para manifestação de interesse para construção de um segundo templo religioso, conforme prevê o projeto do arquiteto Oscar Niemeyer para o complexo do Caminho Niemeyer.

Os interessados devem apresentar os estudos técnicos e o projeto de construção de edificação religiosa, observando os padrões harmônicos do projeto de Niemeyer. O edital de Chamamento Público está aberto para inscrição até o dia 2 de dezembro de 2022.

A SMU reforçou que a nova edificação fará parte do complexo junto com a Catedral Católica, já em construção. O imóvel é o último que falta ser construído, completando, assim, o projeto original para o local.

Termo de cooperação

Em 13 de abril deste ano, o termo de cooperação para construção do templo foi celebrado entre o prefeito Axel Grael (PDT), e o presidente da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB), pastor Samuel Câmara.

Na ocasião, o prefeito afirmou que a existência do templo religioso fará parte da revitalização do Centro da cidade, com o Plano Niterói 450. Para o prefeito, a Catedral da Igreja Assembleia de Deus irá alavancar o número de visitantes na região.

“A cidade vai ganhar mais um belíssimo prédio, com uma belíssima obra do escritório Oscar Niemeyer. Temos a convicção de que esse espaço se soma a um projeto de cidade que a gente idealiza desde 2013, o Niterói Que Queremos. Fizemos a concepção de uma cidade para 2033”, afirmou o prefeito.

Catedral de São João Batista

Em setembro deste ano, o arcebispo Dom José Francisco Rezende Dias afirmou que a Catedral de São João Batista, cuja construção já está em andamento, deverá ficar pronta em 2030. O líder religioso afirmou que a demora é motivada pela incerteza dos recursos, também provenientes de doações.