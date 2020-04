Construção de hospital de campanha no Clube Mauá tem início

Conforme A TRIBUNA informou com exclusividade, a Prefeitura de São Gonçalo recebeu hoje a primeira carreta com material para montagem do hospital de campanha, que receberá casos de coronavírus na cidade, no campo de futebol do Clube Mauá, na Estrela do Norte. O local, terá capacidade para abrigar 200 leitos e a intervenção municipal do espaço, na modalidade requisição administrativa, foi publicada em Diário Oficial na última segunda-feira (6), e vale pelos próximos seis meses.

O campo tem um total de 120 metros de comprimento por 80 de largura. Hoje mesmo teve início a marcação do espaço e, a partir de amanhã, tem início a montagem do piso e tendas galpão. Equipes irão atuar diariamente no espaço.

“Estamos realizando todos os esforços possíveis para conter a propagação desta doença em nosso município. Inauguramos o 1º Centro de Triagem ao Coronavírus em São Gonçalo, que realiza pronto-atendimento, de 8h às 20h, no bairro Zé Garoto. Outra clínica com atendimento especializado, em Vista Alegre, também está sendo equipada, além do Hospital Luiz Palmier, que está sendo preparado para ser uma unidade hospitalar de referência”, ressaltou Nanci.

Dos 200 leitos que o hospital de campanha vai receber, 40 destes serão destinados à unidade de terapia intensiva (UTI). As obras serão realizadas com verbas dos municípios Niterói e Maricá, doadas ao Fundo de Saúde do Governo do Estado.

Além destas medidas, a Prefeitura de São Gonçalo também publicou edital para contratação emergencial de profissionais de saúde, em decorrência da pandemia. Serão 426 vagas e os selecionados irão atuar diretamente no combate ao Coronavírus, ajudando a preencher o quadro de funcionários das novas unidades de atendimento à doença.

A inscrição para participar do processo seletivo deve ser feita através do envio de currículos e documentos pessoais, no endereço eletrônico inscricoes.pmsg.rj.gov.br/login, até o dia 10 deste mês. O edital completo pode ser conferido no link: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/diario/2020_04_03.pdf

Repasse

As prefeituras de Maricá e Niterói repassaram, cada uma, R$ 45 milhões para que o Governo do Estado realize a construção do hospital de campanha em São Gonçalo, além de outras ações de saúde no município. O termo de cooperação foi assinado na última sexta-feira (3), para garantir que a prefeitura de São Gonçalo possa enfrentar a falta de recursos frente à pandemia do Covid-19.

A iniciativa é fruto de uma decisão estratégica, visto que a montagem de uma estrutura de atendimento em São Gonçalo também evitará a sobrecarga nos sistemas de saúde das cidades de Maricá e Niterói.