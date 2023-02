Consignado: PC prende parte de golpistas em Niterói

Policiais civis da 78ª Delegacia de Polícia (DP do Fonseca) prenderam, nesta quinta-feira (9), oito pessoas em flagrante, que integravam um grupo envolvido no golpe do falso empréstimo consignado. Entre os presos estão seis mulheres e dois homens. De acordo com as investigações, as principais vítimas da quadrilha eram pessoas idosas e pensionistas da Previdência Social.



Após denúncias, os agentes identificaram o escritório do grupo, no Centro de Niterói, que funcionava como uma empresa intermediadora de empréstimos consignados. Os policiais foram ao local e encontraram os acusados trabalhando e ligando para captar novas vítimas. Segundo a 78ª DP, a quadrilha atuava há cerca de um ano e tinha meta de produtividade, que chegava a R$ 20 mil por mês.



As investigações demonstraram que a fraude era realizada através de um contato telefônico feito para as vítimas. Os integrantes da quadrilha convenciam os clientes de que teriam de cancelar um suposto empréstimo, pegavam os dados da pessoa e geravam um novo. Assim que o valor entrava na conta da vítima, era convencida a transferir, via PIX, para a empresa, que ficava com o dinheiro e o cliente, com o prejuízo.



De acordo com os agentes, a quadrilha aplicava o golpe no Rio de Janeiro e em outros estados do país.