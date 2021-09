Considerada febre entre as cirurgias plásticas, Lipo HD pode trazer riscos

Um abdômen definido, popularmente chamado de “barriga tanquinho”, é o sonho de muitos que procuram ter um corpo sarado. E quem pode recorrer a procedimentos cirúrgicos costuma procurar por novidades estéticos em busca do “shape” ideal. E uma dessas novidades é a chamada Lipo HD.

Criada em 2012, na Colômbia pelo cirurgião plástico Alfredo Hoyos, a lipoaspiração HD é uma técnica utilizada para aspirar gordura em determinada região do corpo de maneira mais precisa. Isso ajuda o corpo, em especial o abdômen, a ficar com os famosos “gominhos”. Só que apesar de ser uma evolução no ramo da cirurgia estética, o procedimento é considerado de risco e não é recomendado para todos.

A médica cirurgiã plástica, Valéria Destéfani, especializada em lipo HD, afirma que todo o cuidado antes, durante e após a cirurgia faz diferença. Ela cita como exemplo que inclui há quase um ano a consulta pré-anestésica para todos os pacientes.

Dra Valéria Destéfani

Segundo a profissional isso evitaria uma complicação como o caso da paciente que ficou cega após um procedimento cirúrgico e outros casos que danificam o corpo e a vida do paciente. Além dessa situação, ela explica com detalhes quem não pode se submeter a esse procedimento.

“Existem situações em que o procedimento não é recomendado. Principalmente para pessoas que não malham, que não se alimentam bem e que estão acima do peso. Não é um pouco acima do peso, porque próximo ao peso ideal não existe problema, mas não pode estar muito acima do peso. Então, dez quilos, doze quilos acima do peso, essa pessoa não tem indicação para este tipo de Lipo de alta definição. Pois o resultado não vai ser entregue, não fica bonito, e o paciente vai ficar com o desejo de algo mais, de alguma coisa que não aconteceu. A Lipo de alta definição ela é realmente indicada para pessoas que malham, gostam de comer de maneira saudável, tem uma vida regrada nesse sentido, e estão principalmente próximas ao seu peso ideal. Este é o paciente ideal para ter um excelente resultado em uma lipo de alta definição”, afirma.

Mas as recomendações não param por aí. A cirurgiã afirma que desde o início do trabalho do médico anestesista, antes do procedimento, já houve três casos de pacientes com risco cirúrgico liberado, que foram orientados após a consulta pelo anestesista a não realizar o procedimento naquele momento pelo simples fato de existir um risco aumentado para alguma complicação. Por isso, o anestesista precisa avaliar o paciente como um todo, órgão por órgão, antes de uma cirurgia.

Ainda segundo a médica, os pacientes precisam ter outros cuidados, como procurar um bom hospital, com excelente centro cirúrgico, uma boa equipe de enfermagem, entre outras coisas que garantam a segurança e a vida do paciente.

Moradora de Icaraí, Carol Loureiro, conta que sempre teve um corpo magro, fazendo várias atividades físicas, como caminhadas, pedaladas e trilhas. Mas mesmo mantendo uma frequência nesse tipo de exercício e tendo um baixo percentual de gordura, ela pensava em fazer esse procedimento do tipo após ter tido diástase abdominal depois que deu à luz ao único filho, Caíque, de 8 anos. Por isso, ela pensa em fazer essa cirurgia.

“Há algum tempo venho tentando fazer essa cirurgia pelo meu plano de saúde, só que os médicos não autorizam porque falam que isso é ‘tudo muito bobo’. No momento, não tenho como bancar essa operação, mas no futuro eu quero fazer um procedimento que retire toda a minha gordura abdominal e ajude a definir meu abdômen”, conta Carol, que admite “sonhar” em ter uma barriga “sequinha”.

Um exemplo positivo da Lipo HD é o da influenciadora digital Jenny Miranda. Ela passou pelo procedimento no final do ano passado em uma clínica de Belo Horizonte. Definindo todo o processo como “tranquilo”, a influencer contou os cuidados que teve que passar depois de realizar essa lipo.

“Após a operação, não pude comer nada pesado nos primeiros dias, e nem beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas foi tudo super tranquilo. O mais chato era usar o dreno, mas depois descobri o quanto é importante o uso dele no pós-cirúrgico”, contou Jenny, que é uma das filhas da cantora Gretchen.

O relato contado por Jenny encontra respaldo em Milena. Apesar de a cirurgiã alertar para os riscos, a médica explica que “o risco de acontecer alguma coisa é praticamente zero”, desde que a lipo HD seja “executada por uma equipe de profissionais sérios, que se tornaram especialistas no procedimento, dentro de um hospital com toda segurança possível, numa sala de cirurgia com todos os parâmetros necessários para a execução deste tipo de procedimento”.

Mas é possível recorrer a outro procedimento estético que seja considerado menos arriscado que a lipo em alta definição com um resultado parecido? Milena é categoria em afirmar que isso não existe.

“Existem alguns procedimentos que a gente pode fazer no consultório que podem melhorar a camada de gordura no abdômen, na coxa, no braço, onde é a queixa do paciente, mas que realmente não entregam o resultado de uma Lipo de alta definição. Ou seja, não definem, nem esculpem o corpo e não deixam o aspecto mais atlético, que é realmente o resultado deste tipo de cirurgia, a Lipo de alta definição. Então, na verdade, não é possível”, salienta.