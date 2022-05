Conservação e futuro da Baía de Guanabara será tema de evento online.

O projeto Meros do Brasil vai promover o encontro Guanabara: terra, água e vida – Conectando ciências acontece, pelo site You Tube, entre os dias 16 e 18 de maio, gratuitamente, sempre às 14h. Este é o primeiro evento da Rede de Conservação Águas da Guanabara (Redagua) sobre ciências, conservação e biodiversidade da Baía de Guanabara.

O projeto conta com parceiros como o Coral Vivo, Guapiaçu e UÇÁ, ambos patrocinados pelo Programa Petrobras Socioambiental, reunindo pessoas e instituições com o objetivo de trocar diferentes conhecimentos que poderão contribuir para a vida da segunda maior baía do país.

Ao final dos encontros será criado um documento intitulado de “Carta pela Guanabara”, que trará um retrato do presente e um apelo pelo futuro do território que abriga uma imensa biodiversidade e está cercado por uma população que supera 11 milhões de habitantes. Vale lembrar que todas as pessoas inscritas poderão contribuir para a formulação do documento.

Segundo o coordenador do Meros do Brasil no Rio de Janeiro, Jonas Leite, Esta carta vai compilar os desejos de quem conhece e vive a realidade da Guanabara e quer ver a mudança desse território para melhor.” Nesse sentido, todos que contribuírem com as suas ideias e percepções estarão participando ativamente desse olhar para o futuro e se apropriando do seu papel de cidadã e cidadão na construção da Baía de Guanabara que queremos”, completou.

Segundo a bióloga Luana Seixas, supervisora de educação ambiental do projeto Meros no estado do Rio de Janeiro, disse que apesar do impacto sofrido ao longo de décadas, a Baía de Guanabara ainda guarda muito mais vida e beleza do que se pode imaginar, e isso é o que pesquisadores, profissionais e colaboradores de diversas iniciativas que atuam na região pretendem mostrar durante o evento.

No primeiro dia do evento (16), os organizadores receberão como a Cooperativa Manguezal Fluminense, o programa Florestas do Amanhã e a Petrobras, para falar sobre “Restauração de Ecossistemas”. A ideia é mostrar os desafios enfrentados e as ciências possíveis para regenerar os diversos ecossistemas da Baía de Guanabara.

No dia 17, o tema do evento será “Ciência Oceânica” e receberá como convidados o Grupo de Apoio à Mobilização da Década do Oceano – Região Sudeste, o Projeto Cavalos Marinhos e o Projeto Ilhas do Rio, que mostrarão as espécies que habitam a Guanabara e o que está sendo feito pela sobrevivência da diversidade abaixo da linha d’água.

Já no dia 18, os convidados serão os integrantes da Associação de Pescadores Desportivos Lutando Pela Vida, do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, da Cooperativa Manguezais da Guanabara e da Rede Nós da Guanabara. Eles falarão sobre “Quem vive aqui e daqui”, com a apresentação de quem mora, vive, trabalha e acredita na região.