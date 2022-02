Conselho Deliberativo do Vasco aprova empréstimo de R$ 73 milhões

Os conselheiros e beneméritos do Vasco da Gama aprovaram o empréstimo de milionário junto a 777 Partners por 179 votos a favor, contra 12 “nãos” e 14 abstenções, que faz parte do acordo não-vinculante da compra da SAF do clube. A reunião extraordinária de ontem (24) teve uma tentativa de suspensão no início pelo conselheiro Roberto Monteiro, através de uma notificação extrajudicial, o que tumultuou o ambiente online.

Ex-presidente do CoDe vascaíno, Roberto Monteiro ainda alfinetou o atual responsável pelo órgão, Carlos Fonseca, sugerindo estudar mais o estatuto do clube. As alegações de Monteiro, no entanto, foram ignoradas e a tentativa de suspensão fracassada. Além disso, o presidente do clube, Jorge Salgado rebateu as acusações do membro opositor a gestão atual.

“Um único conselheiro, portanto, não tem capacidade para impedir o regular funcionamento do CD do CRVG. Ao tentar fazê-lo, demonstra, uma vez mais, desconhecimento das regras internas do clube”, disse.

Vale ressaltar que, o mandato de Roberto Monteiro está sustentado por uma liminar, fato lembrado por Carlos Fonseca, argumentando que, por isso, o membro não deveria julgar a legitimidade do presidente.

Após isso, os membros do Conselho Deliberativo ouviram do Conselho Fiscal todas as condições do empréstimo da empresa norte-americana. A garantia dada pelo Vasco pela opção de compra de quatro atletas foi a mais contestada. Apesar das dúvidas sobre possível ilegalidade no modelo de transferência por causa das regras atuais da FIFA, que não permite cessão de atletas para empresas. O jurídico do clube, porém, garantiu que há uma excepcionalidade, o que dá segurança à realização do empréstimo.

Anteriormente divulgado como R$ 70 milhões, o valor do empréstimo ponte foi corrigido oficialmente para R$ 73 milhões por Carlos Osorio, 1º Vice-Presidente do clube. O dirigente ainda explicou que a cessão da quantia milionário não obriga o Vasco a aceitar a oferta de compra de 70% da SAF pela 777 Partners. A conclusão da compra das operações do futebol do clube será realizada em nova reunião, e concretizada em Assembleia Geral. O Conselho Fiscal do clube destacou que as finanças cruzmaltinas dispões de um fluxo de caixa negativo, estimado em R$ 120 milhões. O objetivo é manter os salários de funcionários e elenco em dia, assim como quitar dívidas de curto prazo, e investimento em reforços para o atual elenco.

Por fim, foi um passo importante para a possível aprovação da constituição de clube empresa. Cerca de 215 conselheiros e beneméritos estiveram presentes.