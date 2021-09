Conselho debate mudanças na segurança pública em Niterói

Segurança pública tem sido o principal tema de debates entre diferentes setores da sociedade niteroiense. Na última semana, os cidadãos foram pegos de surpresa com a passagem da operacionalização do programa Niterói Presente da Prefeitura de Niterói para o Governo do Estado. Nesta manhã, foi realizada a reunião do Conselho Comunitário de Segurança Pública da cidade para discutir este e outros assuntos.

Como de costume, o evento teve a participação de membros da sociedade civil e autoridades policiais da cidade. Entre eles estava o tenente-coronel Marcelo Carmo que, no começo do mês de setembro, assumiu o comando do 12º BPM (Niterói) que, além de ser responsável pelo policiamento da cidade, também tem o município de Maricá em sua circunscrição. Carmo falou, em entrevista ao jornal A TRIBUNA, sobre quais são suas principais metas no comando da unidade.

Tenente-coronel Carmo é o novo comandante do 12º BPM – Foto: Marcelo Feitosa

“Assumimos o comando do batalhão no início do mês de setembro e já nos deparamos com uma transição do programa Segurança Presente, que é de excelência e muito importante para a nossa cidade. Nós estamos trabalhando em parceria com a coordenação da operação. Nossa principal meta é dar maior visibilidade e ostensividade possível ao policiamento. Vamos focar nos eixos viários principais da cidade. No final de semana passado já começamos com a Operação Verão, visando o policiamento nas praias da Região Oceânica”, explicou.

Em seguida, o tenente-coronel Carmo explicou que irá trabalhar em diálogo com a sociedade niteroiense e que uma das formas de se obter essa proximidade é justamente a participação constante no Conselho de Segurança. Além disso, o comandante ressalta que o trabalho de monitoramento feito batalhão não ficará restrito aos ambientes físicos, se estendendo também às redes sociais, de onde ele revela que são obtidos dados muito importantes.

“Vamos potencializar ações de inteligência, que são fundamentais hoje. Todo esse monitoramento de redes sociais, através dos quais colhemos dados. Estreitar os laços com a sociedade organizada. Nossa presença no Conselho vem marcar muito esse comprometimento de deixar as portas do batalhão completamente abertas à sociedade. Como morador e apaixonado pela cidade, mais do que nunca sou cliente do nosso próprio serviço. Essa lógica é fundamental”, pontuou.

Major Clímaco assumiu a coordenação do Segurança Presente na cidade – Foto: Marcelo Feitosa

Desde a última semana, com a mudança da gestão do Niterói Presente, o responsável pela coordenação da operação é o major da Polícia Militar Abrahão Clímaco. Ele frisa que, para os próximos 15 dias, é aguardada a chegada de novas motocicletas e viaturas para reforçar o patrulhamento. É importante ressaltar que a nova fase do projeto foi iniciada com mais policiais, porém, menor quantidade de automóveis e motocicletas fazendo o patrulhamento pelo município.

“A gente está com a perspectiva de receber, daqui a 15 dias, esse aparato logístico de viaturas e moto patrulha. A tendência é a visibilidade de toda a região. Nesse primeiro momento, a gente ganhou muito com relação a efetivo. Colocamos muito policiamento a pé, principalmente nas orlas, e as viaturas em pontos estratégicos, de rotas de fuga. As bases nos auxiliam a organizar, concentramos em Niterói e, a partir de segunda-feira, a base do Caio Martins volta”, frisou.