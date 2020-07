Conselho de Medicina parabeniza Antonio Pedro por atendimento durante pandemia

Após visita de fiscalização do nível de equipamentos de proteção individual no Hospital Universitário Antonio Pedro (Huap), o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) emitiu nota parabenizando a direção e os médicos da unidade “pelo excelente trabalho realizado na emergência da unidade”. O conselho considerou que houve significativa melhoria na qualidade de atendimento do Huap e adequação às normas de segurança dos servidores com a compra de material de proteção extra. O pregão realizado visou garantir o estoque suficiente para mais de 30 dias de utilização pelos profissionais de saúde.

Segundo o reitor da Universidade Federal Fluminense, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, a nota do Cremerj é um reconhecimento importante do esforço de gestão realizado no Huap em um momento delicado.

“A equipe se mobilizou para atender a todos os requisitos e o resultado foi institucionalmente reconhecido pelo Conselho. É uma vitória importante e que referenda, mais uma vez, o excelente trabalho desenvolvido no Huap, que a despeito de todas as dificuldades de financiamento e os enormes impactos provocados pela pandemia, vem respondendo em alto nível, com segurança para os trabalhadores e excelência e eficácia nas suas ações”, disse Antonio Claudio.

De acordo com o superintendente do Huap, Tarcísio Rivello, o hospital não teve qualquer tipo de problema com os equipamentos até o momento e a atuação coordenada das gerências foi fundamental para agilizar o pregão num momento de escassez de fornecimento e dificuldade logística.

“Estamos fornecendo todos os EPIs conforme orientações do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária, com acompanhamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, em número suficiente para a segurança de nossos colaboradores e para o atendimento de nossos pacientes”.

Atuação

Desde o início de março, o Huap enfrentou um enorme desafio de transformação de seus processos internos para oferecer atendimento de qualidade durante a pandemia de Covid-19 e garantia de plenas condições de trabalho e segurança para os profissionais de saúde. Para isso, medidas foram elaboradas em diversas frentes, envolvendo: contratação de funcionários, testagem interna de Covid-19, capacitação, compra de EPIs, sanitização constante dos espaços, programas de saúde mental, transporte e hospedagem.

Já foram realizados cerca de 360 testes de Covid-19 nos funcionários do Huap. Atualmente, qualquer colaborador pode fazer o teste caso tenha algum sintoma gripal, mesmo que apresentado de forma leve. Para isso, o profissional deve procurar o atendimento por telefone, informar os sintomas e agendar o teste. O agendamento da coleta deverá ser feito através dos telefones: 2629-9408 ou 2629-9421.