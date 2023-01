Conselho de Consumidores defende reajuste de 11% na luz

Em audiência pública na UFF, aumento da tarifa da conta de energia elétrica foi o centro da discussão



Leonardo Oliveira Brito



Foi discutida em audiência pública ocorrida nesta quarta-feira, no prédio do Núcleo de Estudos em Biomassa e Gerenciamento de Água (NAB) da Universidade Federal Fluminense (UFF) a possibilidade do aumento das contas de luz para os consumidores da Enel Distribuição Rio. A audiência foi presidida pelo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Ricardo Tili, que acolheu todas as sugestões para que seja discutida a forma desse reajuste ser feito.

A audiência contou com a participação também representantes do Conselho de consumidores da Enel Rio, também da Firjan e de empresas privadas. O Governo Federal esteve representado pelo Secretário Nacional do consumidor, Wadih Damous (PT)

De acordo com a proposta de aumento, as tarifas da concessionária deverão ser reajustadas nos seguintes índices; 15,82 para os consumidores residenciais, 16% em média para os de baixa tensão (Lojas, agências bancárias, pequenas oficinas, edifícios residenciais e boa parte dos edifícios comerciais) e 4,44% para os de alta tensão, que são as indústrias.



A Enel atende 2,7 milhões de unidades consumidoras em 66 cidades do Estado do Rio. Antes da audiência, foi aberta uma consulta pública sobre a revisão para participação de toda a sociedade e o prazo para contribuições e sugestões vai até o dia 30 de janeiro.



Foto: Leonardo Oliveira Brito



O presidente do conselho de consumidores da Enel, Fabiano Silveira, afirmou que seu trabalho é representar os consumidores, disse que está se reunindo com as autoridades e que já apresentou ao governo suas propostas. Para ele, se o aumento for de 16% para os consumidores, ficará insustentável para a população e defende que o aumento seja no máximo de 11 %

“Não dá mais para a população sustentar os aumentos das tarifas”, disse.

Fabiano ressalta que é preciso ter um olhar social sobre a tarifa de luz e que luta, já que o aumento é inevitável, para que seja o menor possível.

Representantes do Conselho de consumidores e secretário Wadih







“Importante trazer o debate para o estado, trazer a Aneel para ouvir os anseios da população e das entidades. Agora os próximos passos são continuar a apresentar essas propostas para que a gente consiga que esse aumento seja menor que 16%. Nossa perspectiva é o governo aportar na tarifa CDE, que reduza a tarifa de Itaipu para que fique menos oneroso. Gostaria que o aumento fosse menor que dois dígitos mas é muito difícil. Se não é possível impedir esse aumento, que seja de uma forma menos pesada para o consumidor. Se for de 11% ao invés de 16% nesse momento está de bom tamanho. Se for 16%, vai impactar nas pessoas e nos pequenos comerciantes e pode gerar desemprego”, ponderou.



Ana Teresa Raposo, diretora de mercado da Enel, afirmou que busca junto a líderes comunitários parcerias para que a tarifa social seja possibilitada para o maior número de clientes possíveis.





Thiago Moraes discursando

Para Thiago Moraes, responsável de operações e manutenção da Enel Rio, a audiência foi positiva para ouvir todas as sugestões e apresentar o equilíbrio entre o custo de distribuição de energia com o benefício.

“Usamos a tecnologia para melhorar o nosso trabalho. A qualidade da energia e duração subiu de 35% a 45%, tanto na duração da interrupção que reduziu de 14% a 9% e na frequência da recepção, fruto dos investimentos”, ressaltou.



LIGAÇÕES CLANDESTINAS

Sobre outra reclamação frequente, de ligações clandestinas, roubos e furtos de cabos de energia em Niterói, que entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registrados casos a cada três horas, em média. Conforme levantamento da empresa, cerca de 2,4 mil ligações clandestinas de energia foram documentadas neste período. houve também o aumento de 70% do furto de condutores (fios que interligam a energia do cliente ao poste de distribuição) de janeiro a novembro de 2022 em Niterói, em comparação com o mesmo período de 2021.



Para Thiago, a empresa usa a tecnologia para combater esses crimes.

“É sempre bom ouvir todas as pessoas aqui, já que no nosso trabalho estamos buscando o equilíbrio entre custo de distribuição de energia com o benefício, que são os indicadores. Temos utilizados recursos de tecnologia, na inteligência de processo para identificar os furtos, algoritmos de tecnologia e também reforçando a rede para entregar uma energia mais segura, já que esses furtos provocam danos a sociedade”, afirmou.

O Governo Federal esteve representado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), através do secretário Wadih Damous, que afirmou que sua Secretaria e todas as entidades devem trabalhar olhando a ótica dos mais pobres.





“É preciso trabalhar a partir da perspectiva do consumidor, especialmente os mais humildes. Uma audiência como essa deveria alcançar um público maior. O povo estando aqui, a população terá maior participação para que entenda e saiba o porquê a conta de luz subiu”, disse Damous.



Wadih Damous

O secretário chegou a questionar o trabalho da Enel, buscando saber quais os lucros que a empresa teve obtido nos últimos anos.



“É preciso questionar a receita e o lucro da Enel. É importante saber o quanto essa empresa lucrou antes de promover aumentos para a população. Comigo, a Senacon vai voltar a trabalhar a favor do consumidor. Se antes, no período sombrio, ela atuava para ajudar os empresários, agora ela vai atuar a favor do povo e contra os abusos em cima do consumidor”, garantiu.



O reajuste entra em vigor dia 15 de Março. Ate lá, os próximos passos, segundo o diretor da Aneel, Ricardo Tili, é hora de acolher todos os argumentos para que seja tomada a melhor decisão.





Ricardo Tili

“A Aneel vai aplicar o que está no contrato de concessão fazendo o meio de campo e explicar como essa regra será aplicada. Discutir com todos os agentes e explicar como será colocado. Tanto o consumidor como a concessionária quando nos pleiteiam, a gente analisa e estuda. Agora, passada a fase das sugestões, será feita uma nota técnica final e apresentamos os números finais para a diretoria colegiada da Aneel, relato o número e os diretores votam por aprovar ou não o reajuste. Dia 14 de março a reunião de diretoria será transmitida ao vivo e após submeter a diretoria, o valor entra em vigor a partir do dia 15”, explicou.