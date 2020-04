Conselho de Consumidores da Enel solicita isenção de taxa de iluminação pública aos municípios

A MP 950, que dispõe das medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para o enfrentamento da Covid-19, determinou a isenção do pagamento de contas de energia dos consumidores de até 220 Kw/h por mês. A medida foi publicada no último dia 08, quarta-feira e isentará os consumidores até o dia 30 de junho desse ano.

O Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio está solicitando junto as prefeituras municipais de 66 cidades a isenção também da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) cobradas pelas prefeituras.

De acordo com Manoel Neto, presidente do Conselho, a MP não menciona as taxas de iluminação públicas que são cobradas pelas prefeituras.

“Entendemos que precisamos nesse momento solicitar a colaboração das prefeituras para não cobrarem as taxas de iluminação. Essa é uma questão que normalmente os consumidores não estão atentos e não queremos que sejam surpreendidos com uma cobrança somente da taxa de iluminação. Estamos convocando as prefeituras a aderirem a isenção pelo mesmo período aos consumidores de até 220kw/m”.

Neto complementa que a isenção só é válida para os consumidores enquadrados na MP. Os outros consumidores recebem suas contas normalmente.