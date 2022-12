Conselho de Consumidores da Enel briga por conta justa e qualidade para o consumidor

Energia. Essa palavra é a que vem dando ânimo para que o Conselho de Consumidores da Enel Distribuição Rio (CCEDR) continue atuando de forma voluntária e verificando se os serviços prestados ao consumidor estão adequados ao contrato de concessão, fiscalizando e propondo sugestões para melhorias, tanto em relação ao fornecimento de energia quanto às tarifas cobradas pela distribuidora.

“A gente faz a defesa do consumidor. Tem a classe rural, residencial, comercial, industrial e poder público, ou seja, todas as cinco classes de consumo estão inseridas no conselho de consumidores. O nosso trabalho é acompanhar todos os processos de revisão tarifária, extraordinária e periódica”, contou Fabiano Silveira da Silva Ribeiro, de 41 anos, presidente do Conselho.

Um dos primeiros conselhos de consumidores de energia surgido no país, o CCEDR nasceu sob a égide da lei número 8.631/93, regulamentado pela REN 963/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e é formado por dez integrantes que atuam de forma consultiva e voluntária.

Vale frisar que todo processo de concessão prevê reajustes das contas anualmente, no caso da Enel, ele acontece no mês de março e é determinado pela Aneel. Em 2022, o fim dos benefícios tarifários da Conta-Covid, criada para minimizar os impactos da pandemia no setor, e a alta dos encargos setoriais contribuíram para o aumento médio de 16,86%.

O Conselho atuou para reduzir esse percentual, que inicialmente seria de 20%, garantindo menos 4% nas contas de reajustes. Ainda em 2022, foi realizado um processo de revisão tarifária extraordinária, com a determinação da devolução de valores referente aos créditos de Pis e Cofins cobrados nas contas dos consumidores nos últimos cinco anos. O CCEDR participou da audiência realizada pela Aneel sobre o tema, observando que a devolução deveria incluir R$ 3 milhões a mais. A redução prevista era de cerca de 2% e com os cálculos refeitos a redução foi de – 4,22% nas contas dos fluminenses.

No que depender do Conselho, os problemas serão enfrentados mutuamente com os consumidores que estão desamparados. E isso, segundo Fabiano, é revoltante.

“Os problemas não param. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que já foi cobrado de forma abusiva na tarifa das contas de energia, agora é 18%. Há, no entanto, uma Lei Federal número 14.385 de 27 de julho de 2022, que garante ao consumidor receber a cobrança indevida do Pis e Cofins dessas contas”, revolta-se.

O titular da classe industrial do Conselho, Sérgio Carlos Bousquet Perez, de 83 anos, revela que o Conselho tem papel importante para o próximo ano.

No próximo ano está previsto o processo de revisão tarifária periódica, que acontece a cada cinco anos. A empresa faz uma prestação de contas do valor investido neste período. O Conselho é fundamental durante este processo. Participamos ativamente verificando se estes investimentos foram realmente realizados, avaliamos os índices e buscamos minimizar os aumentos propostos na revisão junto a Aneel”, destacou.

Pensando em 2023, o presidente Fabiano Silveira espera poder realizar um amplo debate sobre energia elétrica que é considerado não só por ele, mas também pelos demais integrantes do CCEDR de enorme relevância para a sociedade.

“A intenção do Conselho é promover um grande seminário a fim de pensar no futuro do Rio de Janeiro como um todo. A Light, por exemplo, vai precisar de aporte financeiro que venha de algum lugar e não apenas dos consumidores. Mas o grande dilema é o furto de energia elétrica no estado, que acaba gerando prejuízo de R$ 40 bilhões que são pagos por quem utiliza energia elétrica para custear subsídios”, destacou e revelou que tem mantido conversas com a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Sérgio Bousquet, “O Conselho hoje é o porta-voz dos consumidores”, definiu.

Já Fabiano Silveira vai além. “O Conselho faz um trabalho que eu considero ser de formiguinha, que é trabalhar questões jurídicas e burocráticas junto às empresas reguladoras. E temos focado em representar, de forma voluntária, todo consumidor que se sentir lesado de alguma forma e queremos que ele entenda que há um grupo de conselheiros disposto a defendê-los”, resumiu Silveira.