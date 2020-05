Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio internado em estado grave em Niterói

Permanece internado, em estado grave, na manhã dessa segunda-feira (18), no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, o conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio, Antônio Carlos Flores de Moraes, de 73 anos. Na madrugada de sexta-feira (15), segundo informações, ele caiu de uma escada, em sua residência, no bairro Sapê.

Socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi levado para o Heal, onde foi submetido a uma cirurgia e permaneceu internado. Antônio Carlos Flores havia sido citado em delação premiada do ex-presidente da Fetranspor, Lélis Teixeira, e acusado de receber, junto com outros três conselheiros, propina para favorecer empresas de ônibus, em novembro do ano passado. A delação premiada foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em apuração…