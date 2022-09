Conscientização Ambiental: Niterói vai replantar o equivalente a 203 campos de futebol até meados de 2023

Foto divulgação

A prefeitura de Niterói desenvolve há três anos, pela secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade, um projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social em áreas de Mata Atlântica. O objetivo do programa é recuperar um total de 203,1 hectares de diferentes tipos de vegetação presentes no bioma, afinal a sobrevivência dos ecossistemas depende do coletivo.

Com investimento de mais de dois milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Parque da Cidade, sede do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), recebeu o plantio de mudas de Juçará, Ipê, Jequitibás e outras espécies de vegetação de Mata Atlântica, que desempenham um papel importante na revegetação, em uma área de mais de 40 hectares. É importante explicar que a revegetação ocorre em área de mata fechada, com cuidado redobrado.

A restinga de Itacoatiara recebeu tratamento especial, com limpeza de plantas invasoras e preparação do terreno para receber mudas próprias para a região, como a pitanga. No bairro de Camboinhas já foram plantadas cerca de 2,5 mil mudas, mas o projeto se estende pelas ilhas Pai, Mãe e Menina, localizadas a cerca de dois quilômetros da praia de Itaipu e que integram o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset), além da lagoa de Itaipu e maguezais.



Compreender o meio ambiente e sua totalidade

Com mais de 140 mil mudas, outra empresa que realiza trabalhos ambientais é a Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), que em seu viveiro possui mais de 140 mil mudas de diversas espécies, como pau-brasil, babosa branca, aroeira, angico vermelho, figueira da pedra, além de mudas de ipê branco e roxo, açaí, jabuticaba, pitanga, dentre outras frutíferas.

Outro projeto da CLIN é a produção de mudas de plantas medicinais, que ajudará na prevenção e no tratamento de doenças em comunidades carentes. A dimensão deste trabalho que a empresa realiza é enorme, com isso eles se tornaram base para o reflorestamento, recuperação de encostas e áreas degradadas e arborização de regiões da cidade. Importante ressaltar que todas as mudas são produzidas a partir de resíduos de poda, já que este material é rico em nutrientes e auxilia no desenvolvimento das plantas.