Conmebol anuncia cancelamento oficial da partida entre Brasil x Argentina

A Conmebol anunciou que a partida entre Brasil x Argentina, está oficialmente cancelada. Os quatro jogadores da Argentina ameaçados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de deportação foram para o jogo e a Conmebol junto com a CBF entraram em contato com Governo Federal para administrar a situação. Os agentes entraram em campo e interromperam a partida logo no início e os jogadores argentinos deixaram o campo.

Conmebol anuncia pela rede social a suspensão da partida

A portaria nº 655, de 23 de junho de 2021, estabelece regras para a entrada de estrangeiros no Brasil durante a pandemia de Covid-19, e diz o seguinte:

§ 7º O viajante que se enquadre no disposto no art. 3º, com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela República da Índia nos últimos quatorze dias, ao ingressar no território brasileiro, deverá permanecer em quarentena por quatorze dias.

Antonio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa, explicou que “São quatro jogadores. Eles, ao chegarem em território nacional, apresentam a declaração de saúde do viajante. Neste documento não falava que eles passaram por um dos três países que estão restritos, justamente para a contenção da pandemia. Mas depois foi constatado que eles passaram pelo Reino Unido. Foi constatado entre ontem de noite e hoje. Chegamos nesse ponto porque tudo aquilo que a Anvisa orientou, desde o primeiro momento, não foi cumprido. Eles tiveram orientação para permanecer isolados para aguardar a deportação. Mas não foi cumprido. Eles se deslocam até o estádio, entram em campo, há uma sequência de descumprimentos”, disse o dirigente da Anvisa.

Para o órgão, trata-se de “notório descumprimento” de uma portaria interministerial e das normas de controle imigratório brasileiro.