Conjunto habitacional recebe doação para horta comunitária em Maricá

Moradores do Residencial Carlos Marighella, condomínio integrante do Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, vão receber da Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, material para criação de hortas comunitárias no condomínio.

A iniciativa visa incentivar os moradores a conservar o meio ambiente e aproveitar com qualidade os espaços disponíveis do local. O fornecimento, inicialmente, será de quantidade de terra para o cultivo de hortaliças e verduras, como couve, alface, salsa, cebolinhas e temperos.

De acordo com o secretário municipal de agricultura,Júlio Carolino, a ação também vai permitir que quem deseja empreender na área agrícola.

“Nos sentimos honrados em poder colaborar com a doação de terra para o início das atividades nos setores B e D do residencial Carlos Marighella e seus morados”, comentou Carolino.