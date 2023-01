Conheça vagas, salários e disciplinas para o Concurso CGE RJ

O concurso contará com dez vagas imediatas para o cargo de auditor do estado.

A Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro se prepara para dar início à escolha da banca organizadora do seu concurso CGE RJ. Para isso, o projeto básico do edital foi concluído, revelando detalhes importantes sobre a seleção.



No entanto, a comissão organizadora está propondo uma oferta de mais 100 vagas para o cadastro de reserva, totalizando assim 110 oportunidades.



“Número aproximado de servidores que já estão recebendo ‘abono permanência’, ou seja, pessoal com possibilidade de aposentadoria em possível ‘curto tempo’. Ressaltamos que o ingresso de novos servidores, os que estarão em cadastro de reserva, ficará condicionado às regras do Regime de Recuperação Fiscal”, diz o documento.



A seleção para o cargo exigirá dos candidatos o nível superior em Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas, Engenharia, Estatística ou de Tecnologia da Informação. Os aprovados, em todas as etapas, e convocados de acordo com a Administração, terão um salário inicial de R$7.779,29, com base nos vencimentos de 2022.

Ainda de acordo com o projeto básico do edital, a banca contratada ficará responsável pela avaliação dos candidatos. Neste caso, serão aplicadas provas objetivas e discursivas, a serem realizadas no mesmo dia e horário, na cidade do Rio de Janeiro.



As avaliações terão caráter classificatório e eliminatório e irão abordar as seguintes disciplinas de:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa;

Administração Pública;

Fundamentos de Auditoria Governamental; e

Administração Financeira e Orçamentária.

Conhecimentos Específicos

Controladoria Geral do Estado: organização e competências;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Sistema normativo anticorrupção;

Sistema normativo de transparência e acesso à informação;

Contabilidade Geral; e

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O número de questões não foi revelado, mas, segundo o documento, somente será corrigida a prova discursiva dos candidatos habilitados na objetiva em até duas vezes o quantitativo de vagas. O limite será considerado, também, para as reservas destinadas aos hopossuficientes, deficientes, negros e índios.

Resumo sobre a seleção

Órgão: Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro

Cargos: auditor do estado

Vagas: 110 (dez imediatas e 100 na reserva)

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$7.779,29

Status: comissão formada

Banca: a definir