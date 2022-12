Conheça os livros mais vendidos e mais destacados de 2022, segundo levantamentos

Leonardo Oliveira Brito

Todo final de ano fazemos listas dos destaques do ano e não poderiam faltar os livros. Impossível falar de um livro só para destacar os melhores e mais vendidos de 2022. Reunimos os principais livros do ano, segundo levantamentos de plataformas mundiais como a Amazon e a PublishNews, assim como também buscamos os principais das livrarias de Niterói.



A lista da Amazon, traz como o mais vendido do ano a ficção “É assim que acaba”, da Editora Record. O romance de Colleen Hoover discute temas como violência psicológica e doméstica. A jovem Lily se mudou para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. Ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante com aversão a relacionamentos, mas que é atraído por ela. O livro lidera também na lista do site PublishNews, especialista no assunto.





O clássico “O Homem mais rico da Babilônia”, é o segundo colocado da lista. O livro apresenta, a partir dos segredos dos habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo, os babilônicos, soluções para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar em tempos de opulência e buscar conhecimento e informação, e não apenas lucro.



A ficção Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid, da editora Companhia das Letras está na terceira posição. Prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento em Nova York, a lendária estrela de Hollywood Evelyn Hugo decide contar a própria história para uma jornalista iniciante e desconhecida. Aos poucos, a jovem repórter começa a perceber que sua trajetória pode estar conectada a da atriz veterana, que sempre esteve sob os holofotes.



Um destaque também é o livro Mais Esperto que o Diabo: O mistério revelado da liberdade e do sucesso, de Napoleon Hill, da editora Citadel. Segundo colocado na lista da PublishNews e sexto no da Amazon, o livro traz perguntas sendo respondidas pela figura do próprio Belzebu com o propósito de ajudar o ser humano a descobrir o seu real potencial.



Em contato com livrarias de Niterói, destacamos os principais livros vendidos do ano. Na Blooks, do Reserva Cultural, “O torto arado”, de Itamar Vieira Júnior, que já se destaca desde o ano passado, lidera a lista. O livro “Mulheres que correm com os lobos”, da Editora Rocco, é um clássico dos estudos sobre o sagrado feminino e o feminismo, da autora Clarissa Pinkola Estés foi o segundo mais vendido. “Olhos d’água”, de Conceição Evaristo é o terceiro da lista.















O livro “É assim que acaba” também é citado aqui, tendo sido um dos destaques. A obra de Viola Davis, “Em busca de mim”, também é citada como referência, como um dos melhores e mais vendidos livros do ano.







“A Mandíbula de Caim”, da editora Intrínseca revela algo interessante. O título do livro refere-se a primeira arma usada num homicídio conforme uma macabra versão extra-bíblica: Caim teria matado Abel a dentadas e não com uma pedra. Esse é o livro mais vendido da Livraria da Travessa Icaraí no mês de Dezembro.







Romance de mistério de assassinato publicado há mais de noventa anos virou sucesso por causa de um detalhe curioso. Lançado há 92 anos pelo autor britânico Edward Powys Mathers sob o pseudônimo de Torquemada, a obra literária possui 100 páginas destacáveis de investigação criminal que propõe ao leitor a interação direta com a trama.







Com milhões de sequências possíveis, apenas uma é a correta. E este é o grande desafio do livro. O livro “Futuro ancestral”, de Ailton Krenak, da Companhia das Letras também se destaca, assim como dois livros muito procurados no pós pandemia: “A morte é um dia que vale a pena viver”, de Ana Claudia Quintana Arantes, que quebra tabus sobre um tema muito delicado que é a morte e “Talvez você deva conversar com alguém”, de Lori Gottlieb também foi um destaque num momento em que as pessoas estão mais reflexivas e buscando refletir sobre as próprias vidas.





Num momento do mundo em que a interação por redes sociais é cada vez maior e mais intensa, os livros surgem como uma fuga, um refúgio e um respiro diante de tudo. A lista e os destaques mostram isso.