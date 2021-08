Conheça a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Jacarepaguá

A dançarina e modelo Patrícia Miranda, 29 anos, é a nova rainha de bateria da Acadêmicos de Jacarepaguá. O anúncio foi feito através das redes sociais da agremiação. Será a estreia de Patrícia a frente da bateria.

“Toda passista sonha em ser rainha um dia. E ter a honra de ser convidada pela minha escola de coração é muito marcante. Escola que reconhece e dá mérito aos seus próprios frutos. Que inspira outras meninas que têm o mesmo sonho que eu. Mostra que o Carnaval, mesmo com toda sua dificuldade atual, continua realizando sonhos”, afirma a majestade.

Patrícia desfilou pela primeira vez em 2013, na ala do maculelê,pelo Salgueiro. Logo se descobriu passista e desde então não parou mais. A beldade desenvolveu seu samba no pé, desfilou pela Renascer de Jacarepaguá e Império Serrano. Convidada, foi musa pela Unidos da Ponte, Alegria da Zona Sul e atualmente dirige a ala das passistas da Em cima da Hora e da Acadêmicos de Jacarepaguá.

Dedicada, a nova rainha revela que foi o trabalho desenvolvido com as passistas que resultou no convite para ficar a frente da Bateria Pegada de Jacaré, do mestre Erik Castro. “Em 2020 fui convidada pela presidente Fernanda Mello para assumir a ala das passistas junto com meu braço direito Braulio Sales. Fomos tão bem recebidos que nos sentimos em casa, fizemos uma bela final de samba e foi lindo ver a emoção de toda escola e da minha presidente com o nosso trabalho. Mas infelizmente veio a pandemia e o nosso desfile não aconteceu. Foi quando recebi o convite do superintendente, Jota, para assumir esse cargo que pra mim sempre foi um sonho”.