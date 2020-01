Confusão no Réveillon termina com um morto em Búzios

Wellington Serrano –

A primeira madrugada do ano (1º) na praia de Geribá, em Búzios, foi marcada pela violência nas areias. Dois homens que tiveram a identidade preservadas foram baleados no local que é cobiçado e frequentado por muitos turistas. A Polícia Civil informou que a 127ª DP instaurou inquérito para apurar a morte de um deles durante a virada do ano na praia de Geribá e de um outro que também foi baleado. “Diligências estão sendo feitas, testemunhas sendo ouvidas e a investigação está em andamento”, disse em nota.

Na imprensa local e nas redes sociais as pessoas lamentaram o Réveillon na cidade com baleados, mortos, furtos, roubos e até estupro, mesmo com o policiamento reforçado. “O primeiro dia do ano começou e com essas péssimas notícias que infelizmente a cada dia vem fazendo parte do cotidiano do balneário de Armação dos Búzios”, lamentou a moradora Thainá Silva Briggs.

Segundo relatos de populares, uma confusão generalizada envolvendo pelo menos quatro pessoas (homens), que acabou com dois baleados na praia de Geribá, tirou o glamur do local na noite da virada. Entre os envolvidos, segundo populares, um faleceu ainda nas areias da praia. Os outros três foram socorridos, sendo que um passou por uma cirurgia para retirada do projétil.

Os furtos a residências e roubos de rua também foram registrados no balneário. O local que mais ocorreu crimes também foi em Geribá. Segundo informações, vítimas de um roubo de rua tentaram na delegacia da cidade registrar o ocorrido mas informaram que um agente da delegacia comunicou a falta de sistema.

ESTUPRO

Segundo a Guarda Civil Municipal de Búzios, em plena tarde, uma moça que estava na Rodovia Amaral Peixoto pedindo carona para o Centro, teria sido abusada sexualmente. Segundo a própria vítima, um homem teria oferecido carona para ela. Em seguida se desviou da rota e entrou em um matagal e a violentou. A moça foi conduzida ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perisse e posteriormente para a delegacia de Búzios.