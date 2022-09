Confusão marca visita de Lula em São Gonçalo

Por Marcos Vinicius Cabral

Um princípio de confusão marcou a visita do candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Gonçalo na manhã desta sexta-feira (9).

A confusão começou quando, o bolsonarista Rodrigo Duarte, candidato a vereador nas eleições de 2020 pelo PRTB, parou o próprio carro em que dirigia e saiu acusando simpatizantes de terem socado o veículo, que estava com um adesivo com uma imagem de Lula vestido de presidiário e atrás das grades.

“Isso é um absurdo. Esse bobão quis arrumar confusão, todo mundo viu isso. Mas o que esperar dos bolsonaristas, não é mesmo?”, disse a aposentada Maristela de Jesus, de 70 anos.

Em seguida, o ex-vereador saiu alterado do carro, começou a gravar um vídeo pelo celular e gritando muito acusou um homem de ter batido em seu carro.

“Quero ver bater agora no meu carro. Bate agora, quero ver!”, desafiou estando visivelmente nervoso.

A confusão foi generalizada e uma briga começou. Na confusão, o celular do ex-vereador foi jogado no chão e agressões de ambas as partes começaram.

No fim, agentes da Guarda Municipal intervieram e o ex-vereador, sob vaias, acabou indo embora com a cabeça ferida por um soco desferido na cabeça.

Já dentro do Clube Tamoio, lideranças religiosas foram chegando. A deputada federal Benedita da Silva (PT) chegou às 9h15 e em seguida o ex-vereador de São Gonçalo e atual deputado estadual Marlos Costa (PT).

Em atualização.