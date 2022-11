Confusão em festa do Flamengo deixa feridos e dois presos no Rio

A concessionária Barcas CCR afirmou que três embarcações também foram alvo dos vândalos

O que era para ser a comemoração de dois títulos importantes conquistados pelo Flamengo em 2022 se transformou em confusão no início da tarde deste domingo (14) no Centro do Rio. Os tumultos começaram a ocorrer por volta das 13h e, às 13h30, uma briga generalizada tomou conta da Rua Presidente Antônio Carlos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, “aproximadamente 30 pessoas deram entrada na emergência da unidade com ferimentos diversos em decorrência do evento”.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) precisaram conter confusões entre torcedores do Flamengo durante a comemoração na região Central do Rio de Janeiro.

Durante o tumulto, PMs dispararam bombas de efeito moral para dispersar os torcedores. Em nota, a Polícia Militar informou que “cinco policiais foram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Central da Polícia Militar”. Por sua vez, a Guarda Municipal informou que um agente do órgão também acabou sofrendo “um corte na mão provocado por garrafa de vidro”.

Imagens de redes sociais flagraram vários invasores entrando em lojas de eletroeletrônicos no entrono da Uruguaiana após a festa. Nos vídeos é possível notar que os suspeitos levam liquidificador, caixas de som e até ar-condicionado. Dois homens foram conduzidos para a 5ª DP (Mém de Sá).