Confusão em churrascaria: Polícia vai ouvir suspeito de ameaçar vítima

A Polícia Civil continua avançando nas investigações da denúncia de injúria racial na churrascaria Mocellin, em São Francisco, Zona Sul de Niterói. De acordo com o delegado Rafael Barcia, titular da 79ª DP (Jurujuba), delegacia responsável pelo inquérito, nesta semana haverá uma nova rodada de depoimentos com objetivo de coletar mais informações sobre o caso.

O delegado confirmou ter identificado, nos últimos dias, mais um suspeito, além de duas novas testemunhas. Em relação a esse suspeito, seria o homem que, de acordo com o marido da mulher que teria sofrido as injúrias raciais, fez ameaças às vítimas. Rafael Barcia também fez um resumo da fase inicial das investigações, com a primeira rodada de oitivas e análise de imagens de câmeras de segurança.

“Nós estamos com as imagens, que foram analisadas, ouvimos a suposta autora e o namorado dela, a monitora do parquinho, que é muito porque é a única que estava presente no local da suposta injúria racial. Estamos investigando e devem ser ouvidos o suposto autor da ameaça, que teria cometido uma lesão corporal e um casal que teria presenciado”, afirmou o delegado.

Perguntado haverá algum indiciamento, Barcia foi cauteloso e ponderou que para se chegar á responsabilidade de um crime como a injúria racial são necessárias provas contundentes. Portanto, é preciso ouvir o máximo possível de testemunhas. Contudo, ele antecipou que para a denúncia de lesão corporal já existe a materialidade, mas que tudo será detalhado no relatório final do inquérito.

Imagens de câmeras de segurança já estão nas mãos da polícia – Fotos: Arquivo/Vítor d’Avila

“Não houve indiciamento porque ainda faltam algumas diligências. Foram alguns crimes, alguns há até a materialidade, mas estou esperando o relatório final para concluir com relação a todos os crimes. Em relação á injúria racial é uma prova fácil, mas estamos buscando a verdade. Vamos ouvir todas as testemunhas e, até pela sensibilidade do tema, temos que ouvir o máximo de pessoas possível para poder formar a convicção”, completou.

Recordando

Uma mulher negra, de 43 anos, afirma ter sido alvo de racismo e sofrido agressões dentro da churrascaria Mocellin. O caso aconteceu na noite de 9 de fevereiro. Ela alega ter levado tapas e socos de outros clientes do local por conta de um desentendimento entre o filho dela e outra criança.

De acordo com relatos feitos por testemunhas à polícia, na última quarta-feira (9), o menino de dois anos, filho da vítima, estava brincando no “espaço kids” quando uma menina, de 10 anos, que estava comemorando aniversário no restaurante, teria provocado o garoto. Após discussão, a vítima, que é serventuária de Justiça, afirma ter sido alvo de ofensas de cunho racial, como “macaca e piranha” e agressões físicas.

Desde o sábado seguinte ao fato, a reportagem de A TRIBUNA tenta entrar em contato com o Mocellin, por telefone e e-mail, sem sucesso. Na manhã de 15 de fevereiro, a equipe foi ao estabelecimento, onde foi informada que “não havia nenhum responsável que pudesse se pronunciar”, por funcionários que não quiseram se identificar.