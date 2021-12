Confusão com esfaqueado em clube da família do prefeito de Búzios é confirmada pela PM, desmentida pela Polícia Civil e horrizou testemunhas

Uma festa teria terminado com uma pessoa morta e quatro esfaqueadas na noite da última quinta-feira (30) no Geribá Tenis Park. De acordo com testemunhas, um homem estava assaltando quem saia do banheiro. Ao ser abordado pela polícia, ele teria esfaqueado as pessoas. A ex-vereadora Gladys Nunes esteve no local durante a manhã e segundo ela, foi ameaçada por um comissário da Polícia Civil que a xingou.



“Fui ameaçada, mas não tenho medo. Os moradores pagam uma fortuna para ter casa na cidade e são obrigados a conviver com shows. É um absurdo o que está acontecendo em Armação de Búzios”, disse ela em vídeo publicado nas redes sociais.



Testemunhas que estavam na festa e preferiram não se identificar ficaram horrorizadas com a situação e confirmaram que houve esfaqueamento.

O 25º BPM confirmou ocorreu o que chamou de desentendimento entre frequentadores no Geribá Tennis Park, com um ferido que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento, com pequeno ferimento na boca. Guarnição da PM chegou ao local quando ocorrência já havia se encerrado, não havendo registro.



Já a Polícia Civil desmente. Afirma que nenhuma pessoa foi esfaqueada na festa. Segundo o delegado responsável pelas investigações, houve uma briga e um homem ficou ferido.



O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, confirmou que o espaço é de propriedade de sua família e é alugado para eventos. Segundo ele no local são realizados diversos shows na cidade, mas por se tratar de um evento privado, não há nada o que possa ser feito com essas eventualidades. “Estamos colaborando para que esse caso seja resolvido e lamentamos que tenha terminado dessa maneira”, informou.



Em publicação nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, os organizadores da festa disseram estar em conjunto com os órgãos responsáveis e buscando informações sobre as denúncias de supostas agressões. Ainda segundo a publicação, eles seguirão buscando informações verdadeiras, mas que precisam desmentir as informações falsas e responsabilizar aqueles que as estão espalhando.