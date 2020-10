Confronto termina em morte, prisão e apreensões no Colubandê

Uma ação realizada por policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) no Colubandê teve como saldo a morte de um suspeito, a prisão de outro e a apreensão de uma pistola, farta quantidade de material entorpecente e uma moto. Os policiais relataram que estavam durante a noite de segunda-feira (26) em patrulhamento pela Rua Augusto Rush quando foram recebidos à tiros por criminosos. Houve confronto e dois dos criminosos foram atingidos. Um deles não resistiu aos ferimentos, o outro foi levado para atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro. O estado de saúde do acusado não foi divulgado. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).