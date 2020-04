Confronto no Morro do Palácio termina um morto

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) incursionaram, na noite de segunda-feira (27) na comunidade do Palácio, no Ingá, para reprimir o tráfico de drogas. Na chegada a localidade, foram atacados a tiros, e no confronto que ocorreu um homem, de 37 anos, foi baleado e morreu.

Na incursão os militares apreenderam uma pistola, calibre 9mm. O patrulhamento foi intensificado nos principais acessos a comunidade com objetivo de localizar outros criminosos que conseguiram fugir. Fontes policiais adiantaram, que além do tráfico de drogas criminosos estariam praticando assaltos a pedestres e roubo de veículos no bairro.