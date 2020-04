PM retorna ao Jardim Catarina e durante outro confronto mais dois suspeitos são baleados

Um intenso confronto, ocorrido na tarde de sábado (18), no bairro Jardim Catarina, entre policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e criminosos armados deixou saldo de um homem morto e a prisão de outros quatro, todos apontados por envolvimento com o tráfico. De acordo com informes, em novo confronto, na manhã dessa segunda-feira (20), um novo confronto resultou em mais dois baleados e apreensão de uma pistola, uma réplica de arma, drogas, e rádio de comunicação.

No sábado, os militares incursionavam na localidade para dar suporte a outra operação para retirada de barricadas e desbloquear a passagem nas ruas, quando foram atacados a tiros. Teve início um intenso tiroteio que resultou em um baleado, que ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. Na ação os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e drogas. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).